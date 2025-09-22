  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

22/09/2025 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒０７％，關注下午３時人行中證監…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市早盤個別走，滬指半日收升０﹒０７％，報
３８２２﹒５９點，深成指升０﹒１７％，創業板指跌０﹒０９％。兩市半日成交額１３４２８
億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１５１０億元或１０％。
　
　　國務院新聞辦公室今日下午３時舉行《高質量完成十四規劃》系列主題新聞發布會，中國人
民銀行行長潘功勝，金融監管總局局長李雲澤，中國證監會主席吳清，中國人民銀行副行長、國
家外匯局局長朱鶴新介紹十四五時期金融業發展成就，並答記者問。
　
　　在去年９月２４日舉行的新聞發布會上，人行、金監總局、中證監三部門聯合推出一攬子穩
增長、穩市場、穩預期政策，釋放金融支持經濟高質量發展的強烈訊號。一年以來，伴隨著「９
．２４」舉措的落地，中國資本市場回穩向好態勢明顯，Ａ股市場表現活躍。
　
　　盤面上，蘋果概念股升幅靠前，立訊精密（深：００２４７５）漲停。據外媒報道，消費者
對於ｉＰｈｏｎｅ　１７標準款的需求超出預期，蘋果已通知兩家供應商將標準款的日產量提升
至少３０％。據ＣＮＭＯ瞭解，在蘋果新推出的ｉＰｈｏｎｅ中，ｉＰｈｏｎｅ　１７標準款是
性價比較高的一款，存儲容量２５６ＧＢ起步，較ｉＰｈｏｎｅ　１６標準款的１２８ＧＢ翻番
，Ａ系列芯片也有升級，但價格並未上漲，售５９９９元起。
　
　　下跌方面，傳媒娛樂股集體大跌，金逸影視（深：００２９０５）跌停。國家網信辦日前表
示，依法查處快手及微博破壞網絡生態案件，兩家平台的問題均出自熱搜榜單主榜呈現大量炒作
明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，快手（０１０２４）和微博（０９８９８）均回應
稱，將落實整改。（ｒｙ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰22/09/2025 11:44  京東折扣超市第六家店據報本周四河北固安開業

其他
More

22/09/2025 12:02  羅永浩再談預製菜：綠茶餐廳確實很「綠茶」，為防劣幣逐良幣應…

22/09/2025 11:59  內地７名車主因ＦＳＤ功能未兌現，起訴特斯拉欺詐獲北京法院立案

22/09/2025 11:45  《中國要聞》抖音電商：平均每天１２５萬場直播開播

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處