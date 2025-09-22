《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒０７％，關注下午３時人行中證監…

《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市早盤個別走，滬指半日收升０﹒０７％，報

３８２２﹒５９點，深成指升０﹒１７％，創業板指跌０﹒０９％。兩市半日成交額１３４２８

億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１５１０億元或１０％。



國務院新聞辦公室今日下午３時舉行《高質量完成十四規劃》系列主題新聞發布會，中國人

民銀行行長潘功勝，金融監管總局局長李雲澤，中國證監會主席吳清，中國人民銀行副行長、國

家外匯局局長朱鶴新介紹十四五時期金融業發展成就，並答記者問。



在去年９月２４日舉行的新聞發布會上，人行、金監總局、中證監三部門聯合推出一攬子穩

增長、穩市場、穩預期政策，釋放金融支持經濟高質量發展的強烈訊號。一年以來，伴隨著「９

．２４」舉措的落地，中國資本市場回穩向好態勢明顯，Ａ股市場表現活躍。



盤面上，蘋果概念股升幅靠前，立訊精密（深：００２４７５）漲停。據外媒報道，消費者

對於ｉＰｈｏｎｅ １７標準款的需求超出預期，蘋果已通知兩家供應商將標準款的日產量提升

至少３０％。據ＣＮＭＯ瞭解，在蘋果新推出的ｉＰｈｏｎｅ中，ｉＰｈｏｎｅ １７標準款是

性價比較高的一款，存儲容量２５６ＧＢ起步，較ｉＰｈｏｎｅ １６標準款的１２８ＧＢ翻番

，Ａ系列芯片也有升級，但價格並未上漲，售５９９９元起。



下跌方面，傳媒娛樂股集體大跌，金逸影視（深：００２９０５）跌停。國家網信辦日前表

示，依法查處快手及微博破壞網絡生態案件，兩家平台的問題均出自熱搜榜單主榜呈現大量炒作

明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，快手（０１０２４）和微博（０９８９８）均回應

稱，將落實整改。（ｒｙ）

