《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒０７％，關注下午３時人行中證監…

《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市早盤個別走，滬指半日收升０﹒０７％，報
３８２２﹒５９點，深成指升０﹒１７％，創業板指跌０﹒０９％。兩市半日成交額１３４２８
億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１５１０億元或１０％。
國務院新聞辦公室今日下午３時舉行《高質量完成十四規劃》系列主題新聞發布會，中國人
民銀行行長潘功勝，金融監管總局局長李雲澤，中國證監會主席吳清，中國人民銀行副行長、國
家外匯局局長朱鶴新介紹十四五時期金融業發展成就，並答記者問。
在去年９月２４日舉行的新聞發布會上，人行、金監總局、中證監三部門聯合推出一攬子穩
增長、穩市場、穩預期政策，釋放金融支持經濟高質量發展的強烈訊號。一年以來，伴隨著「９
．２４」舉措的落地，中國資本市場回穩向好態勢明顯，Ａ股市場表現活躍。
盤面上，蘋果概念股升幅靠前，立訊精密（深：００２４７５）漲停。據外媒報道，消費者
對於ｉＰｈｏｎｅ １７標準款的需求超出預期，蘋果已通知兩家供應商將標準款的日產量提升
至少３０％。據ＣＮＭＯ瞭解，在蘋果新推出的ｉＰｈｏｎｅ中，ｉＰｈｏｎｅ １７標準款是
性價比較高的一款，存儲容量２５６ＧＢ起步，較ｉＰｈｏｎｅ １６標準款的１２８ＧＢ翻番
，Ａ系列芯片也有升級，但價格並未上漲，售５９９９元起。
下跌方面，傳媒娛樂股集體大跌，金逸影視（深：００２９０５）跌停。國家網信辦日前表
示，依法查處快手及微博破壞網絡生態案件，兩家平台的問題均出自熱搜榜單主榜呈現大量炒作
明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，快手（０１０２４）和微博（０９８９８）均回應
稱，將落實整改。（ｒｙ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽