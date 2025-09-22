《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒１２％，創業板跌轉升０﹒２３％

《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股市場午後全面升，滬綜指揚０﹒１２％，報３８２４﹒６
點，滬深３００指數升０﹒３６％，深成指揚０﹒３７％，創業板指跌轉升０﹒２３％。上海Ｂ
股及深圳Ｂ股幾無升跌。（ｒｙ）
22/09/2025 13:43
