《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２２％，半導體芯片股再度走強

《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市集體收漲，滬綜指全日升０﹒２２％，止兩連跌，收

報３８２８﹒５８點，深成指升０﹒６７％，創業板指揚０﹒５５％。市場關注三大金融監管部

門盤後記者會，滬深兩市全天成交２﹒１２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量

２０２３億元或９％。



中美元首於上周五（１９日）通電話後，美方表示中方已批准ＴｉｋＴｏｋ交易，字節跳動

持股比例會降至不足兩成，美國業務由美方把持。有分析認為，中美元首互訪問題雖然被推遲，

但兩個多小時的通話比６月更長、觸及的實質性問題也更多，而背後透露的最核心的基調是，至

少到明年初之前中美關係還將處於「緩和」＋「談判」的穩定框架內。而在這框架內，市場依舊

能夠沿著現有的經濟和政策邏輯繼續走下去，雙方的摩擦可能難以避免、但也會是可控的。



習近平在與特朗普通話中強調美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪

磋商取得的成果。半導體板塊惹憧憬，領漲大市，芯原股份（滬：６８８５２１）收升

１７﹒３％，公司早前公布，截至二季度末在手訂單金額為３０億元，已連續七個季度保持高位

，創公司歷史新高。消費電子板塊活躍，立訊精密（深：００２４７５）漲停。報道指

ＯｐｅｎＡＩ已與立訊精密簽署協議，合作打造一款與ＡＩ互動的設備。ＯｐｅｎＡＩ也與歌爾

股份（深：００２２４１）進行接觸，將為其新裝置提供包括揚聲器模組在內的組件。歌爾全日

彈７﹒７％。



大消費板塊走弱，旅遊股跌３﹒５％最傷，酒店餐飲亦跌超３％；傳媒娛樂全日疲軟，吉視

傳媒（滬：６０１９２９）跌停。中央網信辦今日表示，將在全國範圍內開展「清朗」專項行動

，重點整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等負面情緒問題。為期兩個月的專項行動將聚焦社交、

短視頻、直播等平台，全面排查話題、榜單、推薦、彈幕、評論等重點環節。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４５２２﹒６１ ＋０﹒４６

上證指數 ３８２８﹒５８ ＋０﹒２２ ９４１８﹒００

深證成指 １３１５７﹒９７ ＋０﹒６７ １１７９６﹒９０

創業板指 ３１０７﹒８９ ＋０﹒５５

科創５０ １４０８﹒６４ ＋３﹒３８

Ｂ股指數 ２６０﹒５２ －０﹒０６ １﹒６３

深證Ｂ指 １３４７﹒７９ ＋０﹒４２ ０﹒８１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

