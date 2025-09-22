  • 會員
AH股新聞

22/09/2025 10:14

《中國要聞》「樺加沙」逼近，深圳或４０多萬人需疏散，江門明…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》超強颳風「樺加沙」逐步逼近，中央氣象台今早６時發布颱風
黃色預警，指「樺加沙」中心附近最大風力已達１７級以上（６２米╱秒），預計「樺加沙」將
以每小時２０公里左右的速度向偏西方移動，今日穿過巴士海峽後，明日（２３日）凌晨進入南
海東北部海面，然後向西偏北方向移動，並逐漸向廣東中西部至海南島東北部一帶沿海靠近，強
度稍有減弱。
　
　　廣東氣象局表示，截至今早９時０２分，全省已發出１４個颱風藍色預警，５２個颱風白色
預警。為應對「樺加沙」，深圳市進一步做好全市８６５個應急避難場所開放的準備，全市
１﹒５萬餘名三防責任人均在崗在位，確保平穩有序應對颱風。深圳海事局提前提級啟動防颱風
三級應急響應，自今日凌晨２時起，對大型集裝箱班輪採取只離港不進港管理措施。梧桐山風景
區昨日起臨時閉園，深圳國際郵輪母港２２－２５日全線停航。
　
　　深圳市應急管理局防災減災處處長王常效接受當地傳媒訪問時指出，在整個防颱風過程中，
全市可能有４０多萬人需要避險轉移，主要是工棚居住人員，以及低窪地帶、沿海區域居民等。
他呼籲市民做好防颱風準備，避免外出，加固門窗，不要形成過堂風，同時預備好充足的應急物
資，如餅乾、罐頭、麵包等食物。至於會否實施「五停」（停課、停工、停產、停運、停業），
他表示將根據災情變化實時研判，到時及時向社會公開。
　
　　另外，江門市已發布全市「五停」的通告，全市所有托兒所、幼兒園、中小學校、中等職業
學校、技工院校和各類教育培訓機構於明日起停課，其他四停（停工、停產、停運、停業）措施
預計於明日晚上７時起實行，具體以後續通告為準。（ｓｌ）

