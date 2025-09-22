  • 會員
22/09/2025 10:45

《中國要聞》波蘭白俄邊境關閉，中歐班列對歐運輸中斷，料最多…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》波蘭因俄羅斯無人機侵犯領空而自１２日起關閉與白俄羅斯接
壤的邊境，導致中歐班列運輸中斷，有消息指受影響貨物恐有超過１萬個標準貨櫃。《財新》引
述歐亞鐵國際貨運代理（上海）有限公司總經理楊杰指出，確有已到達白俄羅斯布列斯特的貨櫃
在等待過境，但數量遠沒有部分自媒體渲染的那麼多。目前中歐班列對歐業務僅佔整體的１５％
左右，遠不及對俄業務，整體影響相對有限。考慮到口岸正常接送車能力日均１５列至２０列，
邊境關閉一周而受影響的中歐班列最多不超過１５０列。
　
　　公開資料顯示，中歐班列每列所掛載的貨櫃並沒有固定數量，但一般來說，一條成熟的中歐
班列線路通常掛載七八十個貨櫃，而最低掛載數量為４１節車廂或貨櫃。
　
　　報道引述多名中歐班列代理透露，已有許多運往歐盟的貨櫃滯留波蘭與白俄羅斯邊境的馬拉
舍維奇，其中一名湖南物流商稱，其所在的集團約幾百個在途貨櫃受影響，對於在途中的貨櫃，
部分「沿線保留」，部分繞路，「先運到俄羅斯聖彼得堡後，再海運到歐洲」。一名四川的中歐
班列物流商亦表示，從１３日凌晨到１９日，貨櫃已滯留邊境近一周，數量不少，成都當地的平
台公司在１７日暫停對歐發運，「中國發運點還有很多貨沒發，目前正在確定海運替代方案成本
」。
　
　　雖然中歐班列對歐業務暫時中斷，但上述多名中歐班列代理預期相對積極，認為中斷不會持
續太久，「預計月底前問題能解決」、「貨照收」。（ｓｌ）

