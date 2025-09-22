  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

22/09/2025 11:17

《Ａ股焦點》絕味食品今停牌，明起「戴帽」，未如實披露５年營…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》絕味食品（滬：６０３５１７）上周五（１９日）晚間公告，
因２０１７年至２０２１年間各年年度報告未如實披露營業收入，涉嫌違反《證券法》相關規定
，被湖南證監局責令改正，給予警告，並處以４００萬元（人民幣．下同）罰款；相關責任人戴
文軍、彭才剛、彭剛毅均被給予警告，並分別被處以２００萬元、１５０萬元、１００萬元罰款

　
　　絕味食品表示，公司股票將實施其他風險警示（ＳＴ），２２日全日停牌，２３日復牌後簡
稱變更為「ＳＴ絕味」，單日漲跌幅限制縮至５％。截至公告披露日，公司經營活動正常開展。
絕味食品並就事件帶來的影響向投資者致歉，稱公司及相關責任人會引以為戒，積極落實整改，
盡最大努力盡快消除相關影響。
　
　　公告顯示，絕味食品在２０１７年至２０２１年期間，未確認加盟門店裝修業務收入，導致
年度報告少計營業收入，佔對應年度公開披露營業收入的比例分別為５﹒４８％、３﹒７９％、
２﹒２０％、２﹒３９％、１﹒６４％。時任公司董事長兼總經理戴文軍，知悉公司實際管理加
盟門店裝修業務，未對加盟門店裝修業務進行規範管理，未將其納入到上市公司經營、核算體系
。時任公司財務總監彭才剛，安排財務部員工出借個人銀行帳戶，未規範加盟門店裝修業務的核
算。時任公司董事會秘書彭剛毅未規範公司信息披露行為。三人分別在２０１７年至２０２１年
年度報告、２０１７年至２０１９年年度報告、２０１７年至２０２０年年度報告上簽了字。
　
　　絕味食品２０２５年半年報顯示，公司上半年實現營業收入２８﹒２０億元，同比下降
１５﹒５７％；淨利潤１﹒７５億元，同比下降４０﹒７１％；扣非歸母淨利潤１﹒３３億元，
同比下降５２﹒６０％。
　
　　絕味食品曾在２０２４年上半年閉店近千家，引發輿論熱議，此後絕味食品在２０２４年財
報及２０２５年半年報中，未再披露門店數量。而根據第三方平台窄門餐眼，截至今年９月１６
日，絕味食品擁有１０７２５家門店，對比２０２４年６月官方數據的１４９６９家，淨減少門
店約４０００家。（ｓｌ）

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處