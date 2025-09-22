《Ａ股焦點》絕味食品今停牌，明起「戴帽」，未如實披露５年營…

《經濟通通訊社２２日專訊》絕味食品（滬：６０３５１７）上周五（１９日）晚間公告，

因２０１７年至２０２１年間各年年度報告未如實披露營業收入，涉嫌違反《證券法》相關規定

，被湖南證監局責令改正，給予警告，並處以４００萬元（人民幣．下同）罰款；相關責任人戴

文軍、彭才剛、彭剛毅均被給予警告，並分別被處以２００萬元、１５０萬元、１００萬元罰款

。



絕味食品表示，公司股票將實施其他風險警示（ＳＴ），２２日全日停牌，２３日復牌後簡

稱變更為「ＳＴ絕味」，單日漲跌幅限制縮至５％。截至公告披露日，公司經營活動正常開展。

絕味食品並就事件帶來的影響向投資者致歉，稱公司及相關責任人會引以為戒，積極落實整改，

盡最大努力盡快消除相關影響。



公告顯示，絕味食品在２０１７年至２０２１年期間，未確認加盟門店裝修業務收入，導致

年度報告少計營業收入，佔對應年度公開披露營業收入的比例分別為５﹒４８％、３﹒７９％、

２﹒２０％、２﹒３９％、１﹒６４％。時任公司董事長兼總經理戴文軍，知悉公司實際管理加

盟門店裝修業務，未對加盟門店裝修業務進行規範管理，未將其納入到上市公司經營、核算體系

。時任公司財務總監彭才剛，安排財務部員工出借個人銀行帳戶，未規範加盟門店裝修業務的核

算。時任公司董事會秘書彭剛毅未規範公司信息披露行為。三人分別在２０１７年至２０２１年

年度報告、２０１７年至２０１９年年度報告、２０１７年至２０２０年年度報告上簽了字。



絕味食品２０２５年半年報顯示，公司上半年實現營業收入２８﹒２０億元，同比下降

１５﹒５７％；淨利潤１﹒７５億元，同比下降４０﹒７１％；扣非歸母淨利潤１﹒３３億元，

同比下降５２﹒６０％。



絕味食品曾在２０２４年上半年閉店近千家，引發輿論熱議，此後絕味食品在２０２４年財

報及２０２５年半年報中，未再披露門店數量。而根據第三方平台窄門餐眼，截至今年９月１６

日，絕味食品擁有１０７２５家門店，對比２０２４年６月官方數據的１４９６９家，淨減少門

店約４０００家。（ｓｌ）

