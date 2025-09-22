《中國要聞》鋼鐵行業穩增長方案要求精準調控產能產量，嚴禁新…

《經濟通通訊社２２日專訊》工信部、自然資源部、生態環境部、商務部、市場監管總局等

五部門聯合印發《鋼鐵行業穩增長工作方案（２０２５－２０２６年）》。《工作方案》以「穩

增長、防內捲」為核心，明確未來兩年鋼鐵行業增加值年均增長目標設定在４％左右，並要求行

業實施產能產量精準調控、推進鋼鐵企業分級分類管理，嚴禁新增產能，引導資源要素向優勢企

業集聚，通過產量調控促進優勝劣汰，實現供需動態平衡。



＊挖掘鋼材應用需求，引導鋼鐵產品與裝備等走出去＊



《工作方案》同時聚焦擴大有效消費，提出挖掘鋼材應用需求，深化鋼鐵與船舶等重點用鋼

領域的上下游合作，積極推廣鋼結構在住宅、公共建築、中小跨徑橋樑等領域應用，激發釋放消

費潛力；並聚焦深化開放合作，提出強化鋼鐵產品出口管理，維護出口競爭秩序，優化鋼鐵出口

產品結構，依法依規開展鋼鐵產品國際貿易，引導鋼鐵產品與裝備、技術、服務等協同走出去，

提高國際化發展水平。



此外，《工作方案》要求推進落實《關於推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》，２０２５年

底前全面完成超低排放改造目標任務。支持鋼鐵企業實施能效提升改造，推進清潔能源替代。推

動開展鋼鐵行業減污降碳協同增效技術路徑研究。推動行業企業建設一批數字化能碳管理中心。

加快構建鋼鐵產品碳足跡核算標準體系，做好納入全國碳排放權交易市場後的配額交易與清繳工

作。（ｓｌ）

