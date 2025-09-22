  • 會員
AH股新聞

22/09/2025 11:44

京東折扣超市第六家店據報本周四河北固安開業

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《界面新聞》報道，京東折扣超市第六家店將於９月２５日
（周四）於河北固安開業。該店延續京東折扣超市「大店型、多ＳＫＵ」模式，同步引入京東七
鮮在內多款京東自有品牌商品，並提供京東Ａｐｐ秒送頁線上下單服務，門店最快３０分鐘送達

　
　　京東折扣超市自８月中旬開始已在河北涿州、江蘇宿遷兩地連開五店。（ｓｌ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

