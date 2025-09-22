京東折扣超市第六家店據報本周四河北固安開業

《經濟通通訊社２２日專訊》據《界面新聞》報道，京東折扣超市第六家店將於９月２５日

（周四）於河北固安開業。該店延續京東折扣超市「大店型、多ＳＫＵ」模式，同步引入京東七

鮮在內多款京東自有品牌商品，並提供京東Ａｐｐ秒送頁線上下單服務，門店最快３０分鐘送達

。



京東折扣超市自８月中旬開始已在河北涿州、江蘇宿遷兩地連開五店。（ｓｌ）

