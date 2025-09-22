《中國要聞》廣西柳州回應幾十億元工業企業獎補未兌付：力爭三…

《經濟通通訊社２２日專訊》廣西柳州市政府官網近日發布消息稱，當地力爭通過三年時間

逐步將未兌付的工業企業獎補資金完成兌付。



此前，有市政協委員在《關於政府補貼不到位轉換為企業銀行貸款的建議提案》中表示，柳

州市各級部門根據國家政策要求，制定了一攬子補貼政策，已有幾百家企業享受到了這些政策的

支持，估計補貼資金有幾十億元人民幣，但資金都沒有及時撥付給企業。為此，建議政府通過出

台政策，促進銀行對享受補貼企業發放無抵押貸款，等政府補貼到位後讓銀行直接劃走，企業不

再承擔利息。



柳州市財政局在答覆中介紹，柳州已制定切實可行的《柳州市清償拖欠工業企業獎補資金方

案》，通過進一步加大力度組織財政收入，嚴格落實「過緊日子」要求，優化支出結構，提高資

產盤活處置效率等措施積極籌措資金。按照「明確籌資責任、區分輕重緩急、逐步回補資金、防

止新增擠佔」的工作原則，統籌好化債和財政運行安全。下一步，在廣西自治區的支持下，柳州

力爭通過三年時間逐步將未兌付的工業企業獎補資金完成兌付。同時，嚴控新增擠佔，優先保障

產業發展、科技研發等財政資金，原則上不再擠佔挪用。柳州進一步強化資金調度和執行管理，

及時協調解決資金撥付過程中出現的問題，切實解決相關問題，推動各項工作順利開展。

（ｓｌ）

