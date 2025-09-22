《中國要聞》廣西柳州回應幾十億元工業企業獎補未兌付：力爭三…

《經濟通通訊社２２日專訊》廣西柳州市政府官網近日發布消息稱，當地力爭通過三年時間
逐步將未兌付的工業企業獎補資金完成兌付。
此前，有市政協委員在《關於政府補貼不到位轉換為企業銀行貸款的建議提案》中表示，柳
州市各級部門根據國家政策要求，制定了一攬子補貼政策，已有幾百家企業享受到了這些政策的
支持，估計補貼資金有幾十億元人民幣，但資金都沒有及時撥付給企業。為此，建議政府通過出
台政策，促進銀行對享受補貼企業發放無抵押貸款，等政府補貼到位後讓銀行直接劃走，企業不
再承擔利息。
柳州市財政局在答覆中介紹，柳州已制定切實可行的《柳州市清償拖欠工業企業獎補資金方
案》，通過進一步加大力度組織財政收入，嚴格落實「過緊日子」要求，優化支出結構，提高資
產盤活處置效率等措施積極籌措資金。按照「明確籌資責任、區分輕重緩急、逐步回補資金、防
止新增擠佔」的工作原則，統籌好化債和財政運行安全。下一步，在廣西自治區的支持下，柳州
力爭通過三年時間逐步將未兌付的工業企業獎補資金完成兌付。同時，嚴控新增擠佔，優先保障
產業發展、科技研發等財政資金，原則上不再擠佔挪用。柳州進一步強化資金調度和執行管理，
及時協調解決資金撥付過程中出現的問題，切實解決相關問題，推動各項工作順利開展。
（ｓｌ）
【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票