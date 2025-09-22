【聚焦人幣】人行在港發600億六個月期央票，中標利率1.72%較上次大漲27個基點

《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民銀行今日在香港招標發行６００億元人民幣六個月期

央票，中標利率１﹒７２％，較上次同期限（６月１８日）的１﹒４５％大漲２７個基點。本期

央票申請額為１２１４﹒０２億元人民幣，對應投標倍數２﹒０２倍。起息日為２０２５年９月

２４日，到期日為２０２６年３月２５日，到期日遇節假日順延。（ｓｌ）

