【聚焦人幣】人行在港發600億六個月期央票，中標利率1.72%較上次大漲27個基點

《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民銀行今日在香港招標發行６００億元人民幣六個月期
央票，中標利率１﹒７２％，較上次同期限（６月１８日）的１﹒４５％大漲２７個基點。本期
央票申請額為１２１４﹒０２億元人民幣，對應投標倍數２﹒０２倍。起息日為２０２５年９月
２４日，到期日為２０２６年３月２５日，到期日遇節假日順延。（ｓｌ）
【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解
22/09/2025 13:43
《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民銀行今日在香港招標發行６００億元人民幣六個月期
央票，中標利率１﹒７２％，較上次同期限（６月１８日）的１﹒４５％大漲２７個基點。本期
央票申請額為１２１４﹒０２億元人民幣，對應投標倍數２﹒０２倍。起息日為２０２５年９月
２４日，到期日為２０２６年３月２５日，到期日遇節假日順延。（ｓｌ）
【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N