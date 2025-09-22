  • 會員
AH股新聞

22/09/2025 08:22

【大國博弈】習特通話務實積極富建設性，習近平：樂見ＴｉｋＴ…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國國家主席習近平與美國總統特朗普於９月１９日晚上８時
通電話，雙方就ＴｉｋＴｏｋ出售框架協議、當前中美關係及共同關心的議題進行坦誠深入的交
流。習近平稱中方樂見ＴｉｋＴｏｋ問題達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。特朗普
其後於社交平台稱，感謝中方通過ＴｉｋＴｏｋ相關方案，期待與習近平在韓國慶州亞太經合組
織（ＡＰＥＣ）峰會期間（１０月３１日和１１月１日舉行）會面，他明年將訪華。
　
　　字節跳動２０日凌晨發公告，感謝習近平和特朗普對ＴｉｋＴｏｋ的關心，將按照中國法律
要求推進相關工作，讓ＴｉｋＴｏｋ美國公司繼續服務好廣大美國用戶。
　
＊習：美方應避免採取單方面貿易限制措施，衝擊多輪磋商成果＊
　
　　據新華社報道，此次通話務實、積極且富有建設性，為下階段兩國關係的穩定發展作出了戰
略指引。習近平強調，中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。雙方團隊最近
的磋商體現了平等、尊重和互惠的精神，可繼續妥善處理兩國關係中的突出問題，爭取實現雙贏
的結果。美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。中方在
ＴｉｋＴｏｋ問題上的立場是清楚的，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上
做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資
提供開放、公平、非歧視的營商環境。
　
　　新華社引述特朗普在通話中表示，美方希望同中方保持長期、良好的偉大關係。美方希望促
進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，妥善解決ＴｉｋＴｏｋ問題。
　
＊特朗普：明年初訪華，將邀請習近平在適當時間訪美＊
　
　　特朗普通話後在社交平台Ｔｒｕｔｈ　Ｓｏｃｉａｌ稱，通話成果頗豐，雙方在
ＴｉｋＴｏｋ交易、中美貿易、芬太尼、俄烏戰爭等多個議題取得重要進展。特朗普稱同意習近
平提出在韓國ＡＰＥＣ峰會期間會面，他亦將在明年初訪華，也將邀請習近平在適當時間訪美。
美國２０２６年將主辦二十國集團峰會，外界分析這是習近平訪美時機之一。
　
　　在通話中，習近平亦提及中美兩國在二戰期間曾是並肩作戰的盟友，強調應銘記歷史、珍愛
和平，共同開創未來。新華社引述特朗普表示，中國閱兵儀式非常精彩；美方願同中方一道努力
維護世界和平。此前，特朗普曾稱中國九三閱兵相當精彩，但「驚詫」未感謝美國援華抗戰。
　
　　此次通話是特朗普展開第二任期以來，兩國元首的第三次直接溝通。外界分析認為，在經歷
了多輪貿易談判和外交摩擦後，此次高層互動或有助於穩定雙邊關係，並可能為未來的中美元首
實體會晤鋪路。（ｃｔ）

