文遠知行與Ｇｒａｂ合作，於新加坡推出Ａｉ﹒Ｒ自動駕駛出行服務

《經濟通通訊社２２日專訊》文遠知行宣布，東南亞網約及外賣平台公司Ｇｒａｂ與其合作

，將在新加坡推出Ｇｒａｂ首個面向消費者的自動駕駛出行服務－－Ａｉ﹒Ｒ

（Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓｌｙ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｒｉｄｅ）項目。Ａｉ﹒Ｒ項目由新

加坡陸路交通管理局（ＬＴＡ）選定，將在榜鵝（Ｐｕｎｇｇｏｌ）沿兩條指定路線為居民提供

服務，初期將投入１１輛自動駕駛車輛。（ｊｑ）

