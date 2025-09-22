文遠知行與Ｇｒａｂ合作，於新加坡推出Ａｉ﹒Ｒ自動駕駛出行服務

《經濟通通訊社２２日專訊》文遠知行宣布，東南亞網約及外賣平台公司Ｇｒａｂ與其合作
，將在新加坡推出Ｇｒａｂ首個面向消費者的自動駕駛出行服務－－Ａｉ﹒Ｒ
（Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓｌｙ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｒｉｄｅ）項目。Ａｉ﹒Ｒ項目由新
加坡陸路交通管理局（ＬＴＡ）選定，將在榜鵝（Ｐｕｎｇｇｏｌ）沿兩條指定路線為居民提供
服務，初期將投入１１輛自動駕駛車輛。（ｊｑ）
【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票
22/09/2025 17:28
《經濟通通訊社２２日專訊》文遠知行宣布，東南亞網約及外賣平台公司Ｇｒａｂ與其合作
，將在新加坡推出Ｇｒａｂ首個面向消費者的自動駕駛出行服務－－Ａｉ﹒Ｒ
（Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓｌｙ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｒｉｄｅ）項目。Ａｉ﹒Ｒ項目由新
加坡陸路交通管理局（ＬＴＡ）選定，將在榜鵝（Ｐｕｎｇｇｏｌ）沿兩條指定路線為居民提供
服務，初期將投入１１輛自動駕駛車輛。（ｊｑ）
【你點睇？】英澳加葡承認巴勒斯坦國，你是否認同這些國家的做法？► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N