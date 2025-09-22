  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

22/09/2025 18:03

《中國要聞》一汽股份擬收購大疆創新智駕業務公司卓馭科技３５…

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國國家市場監督管理總局周一披露的文件顯示，中國一汽股
份有限公司收購大疆創新（ＤＪＩ）旗下智能駕駛業務公司－－卓馭科技股權案件進入公示期。
　
　　市監總局在官網發布經營者集中簡易案件公示，一汽股份擬增資並收購Ｎｅｗ　
Ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的深圳市
卓馭科技有限公司３５﹒８％股權。文件未披露本次股權交易的金額。
　
　　交易後，一汽股份持有卓馭科技３５﹒８％的股權，Ｎｅｗ　Ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ持有卓馭
科技３４﹒８５％的股權，雙方將共同控制卓馭科技。
　
　　卓馭（原大疆車載）是大疆創新旗下智能駕駛業務品牌，專注研發覆蓋高速、城市、泊車全
場景的高階智能駕駛系統。交易前，Ｎｅｗ　Ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ持有卓馭科技７０﹒６５％的
股權，單獨控制卓馭科技。
　
　　文件顯示，卓馭科技在２０２４年中國境內先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）市場的份額在０
－５％之間。
　
　　《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》曾在７月報道指，卓馭科技與一汽正在商討後者進行戰略投資的
事宜，總計超８億美元的股權交易，投後估值逾百億元人民幣。（ｓｌ）

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

上一篇新聞︰22/09/2025 18:06  深圳機場明晚８時起暫停航班運行，港珠澳大橋珠海口岸及主橋明…

下一篇新聞︰22/09/2025 17:51  《Ａ股動向》貴州茅台成立生物科技研發公司，註冊資本１０億

其他
More

22/09/2025 17:48  《Ａ股動向》華僑城回應公司重組傳聞：未收到相關信息

22/09/2025 17:39  《中國要聞》貴州習水縣１３６人食物中毒住院，涉當地連鎖店三…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處