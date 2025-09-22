《中國要聞》一汽股份擬收購大疆創新智駕業務公司卓馭科技３５…

《經濟通通訊社２２日專訊》中國國家市場監督管理總局周一披露的文件顯示，中國一汽股

份有限公司收購大疆創新（ＤＪＩ）旗下智能駕駛業務公司－－卓馭科技股權案件進入公示期。



市監總局在官網發布經營者集中簡易案件公示，一汽股份擬增資並收購Ｎｅｗ

Ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的深圳市

卓馭科技有限公司３５﹒８％股權。文件未披露本次股權交易的金額。



交易後，一汽股份持有卓馭科技３５﹒８％的股權，Ｎｅｗ Ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ持有卓馭

科技３４﹒８５％的股權，雙方將共同控制卓馭科技。



卓馭（原大疆車載）是大疆創新旗下智能駕駛業務品牌，專注研發覆蓋高速、城市、泊車全

場景的高階智能駕駛系統。交易前，Ｎｅｗ Ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ持有卓馭科技７０﹒６５％的

股權，單獨控制卓馭科技。



文件顯示，卓馭科技在２０２４年中國境內先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）市場的份額在０

－５％之間。



《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》曾在７月報道指，卓馭科技與一汽正在商討後者進行戰略投資的

事宜，總計超８億美元的股權交易，投後估值逾百億元人民幣。（ｓｌ）

