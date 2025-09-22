申萬宏源（０６８０６）發第四期公司債券籌獲６９億人幣，票息…

《經濟通通訊社２２日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，關於
２０２５年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期），債券發行規模６９億元（人民幣．下
同），債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
該集團指，債券分兩個品種，其中品種一發行規模４４億元，期限３７１天，票面利率
１﹒７６％；品種二發行規模２５億元，期限２年，票面利率為１﹒９１％。（ｗｈ）
22/09/2025 08:08
