《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（１９日）「滬股通」及

「深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

工業富聯 （６０１１３８） ３６０２﹒７２

寒武紀 （６８８２５６） ２７０３﹒１１

海光信息 （６８８０４１） ２６４７﹒７７

藥明康德 （６０３２５９） ２４７７﹒８１

貴州茅台 （６００５１９） １５６４﹒３１

中微公司 （６８８０１２） １５０２﹒８９

臥龍電驅 （６００５８０） １３７０﹒９６

瀾起科技 （６８８００８） １３６９﹒６４

紫金礦業 （６０１８９９） １３３５﹒３２

萬華化學 （６００３０９） １２５３﹒８６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中際旭創 （３００３０８） ４５７４﹒４０

寧德時代 （３００７５０） ４２８２﹒４４

新易盛 （３００５０２） ３２８０﹒３８

立訊精密 （００２４７５） ３１０９﹒３６

勝宏科技 （３００４７６） １８４４﹒１０

三花智控 （００２０５０） １８２１﹒３４

陽光電源 （３００２７４） １６４２﹒４０

華工科技 （０００９８８） １４６２﹒４６

北方華創 （００２３７１） １３３３﹒８１

東方財富 （３０００５９） １３３０﹒０７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

