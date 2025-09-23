《Ａ股異動》大眾公用Ａ漲停，現報６﹒０６元人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》大眾公用Ａ股（滬：６００６３５）現漲停，報６﹒０６元（
人民幣．下同），升１０％，最低價６﹒０６元；成交９１９﹒５９萬股，成交金額５５７３萬
元；換手率０﹒４％。
大眾公用Ｈ股（０１６３５）升６﹒７％，報３﹒６８港元，最高價３﹒６８港元，最低價
３﹒６８港元；成交５９７﹒７萬股，成交金額２２００萬港元。大眾公用Ａ股較Ｈ股呈８０％
溢價。（ｅｄ）
23/09/2025 09:26
