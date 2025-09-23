《駐京專電》中證監黨委：加強戰略性力量儲備和穩市機制建設

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中國證監會黨委發布通報，落實落細全面

深化資本市場改革各項部署。協同各方持續推動各類中長期資金入市和佔比提升，加強戰略性力

量儲備和穩市機制建設，出台更多舉措保護投資者權益。



聚焦服務新質生產力發展，深化科創板、創業板、北交所改革，完善發行上市等制度機制，

培育壯大耐心資本。加快多層次債券市場發展，推動完善中國特色期貨監管制度和業務模式。擴

大高水平制度型開放，提升中國資本市場的吸引力競爭力。



《關於二十屆中央第三輪巡視整改進展情況的通報》指出，中國證監會黨委將以永遠在路上

的堅韌和執著，嚴肅認真抓好持續整改，不斷鞏固拓展整改成效。駐中國證監會紀檢監察組將持

續加大對巡視整改工作的監督力度。



全面提升風險化解處置和監管執法能力。堅持投融資協調發展，深入推進公募基金改革，協

同各方持續推動各類中長期資金入市和佔比提升，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。突出依

法嚴懲、依責嚴防，加快補齊上市公司、行業機構等法規制度短板，統籌擴大檢查覆蓋面和提升

檢查有效性，進一步提高違法違規線索發現能力，完善與相關部委、地方黨委政府對第三方配合

造假的綜合懲戒協作機制，進一步健全「准入－持續監管－退出」全鏈條監管體系，更好發揮日

常監管的修復糾正功能和稽查執法的重拳治理效能。出台更多保護投資者合法權益的硬招實招。



著力推動巡視整改常態長效。堅持目標不變、責任不減、標準不降，堅持當下改與長久立相

結合，制定巡視整改常態化長效化方案，健全協調推進、督辦落實、監督問責等機制，進一步加

強對滬深北交易所等系統單位巡視整改工作的指導和從嚴把關。

