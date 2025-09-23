  • 會員
23/09/2025 08:11

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱增強多層次市場體系適…

　　《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
　
《中國證券報》
　
　
習近平向全國廣大農民和工作在「三農」戰線上的同志們致以節日祝賀和誠摯問候
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在第八個「中國農民豐收節」到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平代表
黨中央，向全國廣大農民和工作在「三農」戰線上的同志們致以節日祝賀和誠摯問候。
　
中證監：增強多層次市場體系適配性
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上介紹，下
一步，中證監將堅持穩中求進、以進促穩，以深化投融資綜合改革為牽引，不斷提升基礎制度、
市場功能、監管執法等各方面的適應性、包容性，促進資源更加高效配置，讓優質企業和各類資
金更好迸發活力、實現價值。增強多層次市場體系的適配性，以科創板、創業板「兩創板」改革
為抓手，推進發行上市、併購重組等制度改革。
　
中證監黨委：落實落細全面深化資本市場改革各項部署
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月２２日，中證監黨委按照有關要求通報了二十屆中央第三輪巡視整改進展情況。中證監黨委
在通報中表示，將以永遠在路上的堅韌和執著，嚴肅認真抓好持續整改，不斷鞏固拓展整改成效
。下一步，中證監黨委將落實落細全面深化資本市場改革各項部署。聚焦服務新質生產力發展，
深化科創板、創業板、北交所改革，完善發行上市等制度機制，培育壯大耐心資本。出台更多保
護投資者合法權益的硬招實招。
　
　
《上海證券報》
　
中證監：資本市場健康穩定發展態勢持續形成、不斷鞏固
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清９月２２日在國新辦「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上介紹
了「十四五」時期資本市場的發展成就，並部署下一階段資本市場重點改革工作。吳清表示，中
證監將以深化投融資綜合改革為牽引，不斷提升基礎制度、市場功能、監管執法等各方面的適應
性、包容性，讓優質企業和各類資金更好迸發活力、實現價值。
　
四部門詳解「十四五」金融業硬核成績單
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國銀行業總資產規模位居世界第一；股票、債券市場規模位居世界第二；外匯儲備規模連續
２０年位居世界第一……中國人民銀行行長潘功勝９月２２日在國新辦「高質量完成『十四五』
規劃」系列主題新聞發布會上介紹了上述信息。他表示，五年來，面對複雜多變的國內外形勢，
中國金融事業取得新的重大成就。
　
中證監黨委：落實落細全面深化資本市場改革各項部署
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監黨委９月２２日發布了《關於二十屆中央第三輪巡視整改進展情況的通報》。根據通報，
２０２４年４月１５日至７月２０日，中央第八巡視組對中證監黨委開展了常規巡視。２０２４
年１０月１９日，中央巡視組向中證監黨委反饋了巡視意見。
　
　
《證券時報》
　
中證監吳清：始終堅持穩中求進，築牢監管防線
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
談及中證監在加強資本市場監管、防範化解風險方面的舉措時，中證監主席吳清指出，中證監始
終堅持穩中求進，統籌發展與安全，築牢監管防線，嚴守風險底線。吳清用「複雜深刻」描述過
去五年資本市場面臨的環境變化。他指出，外部輸入性風險挑戰風高浪急，國內部分領域風險「
水落石出」，資本市場作為各類風險交匯地和敏感帶首當其沖。
　
中證監：落實落細全面深化資本市場改革各項部署
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中證監委員會發布了關於二十屆中央第三輪巡視整改進展情況的通報。通報表示，中證監黨
委將嚴肅認真抓好持續整改，不斷鞏固拓展整改成效，落實落細全面深化資本市場改革各項部署
，全面提升風險化解處置和監管執法能力。駐中證監紀檢監察組將持續加大對巡視整改工作的監
督。
　
鋼鐵業穩增長方案出爐，培育若干引領型規範企業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工業和信息化部會同自然資源部、生態環境部、商務部、市場監管總局等部門聯合發布《鋼鐵行
業穩增長工作方案（２０２５－２０２６年）》。《工作方案》提出２０２５－２０２６年，鋼
鐵行業增加值年均增長４％左右，經濟效益企穩回升，市場供需更趨平衡，產業結構更加優化，
有效供給能力不斷增強，綠色低碳、數字化發展水平顯著提升的總目標。（ｅｗ）

