《神州經脈》券商傳被叫停香港ＲＷＡ業務，滬指守三千八，中歐…

《神州經脈》Ａ股市場三大指數漲跌互現，滬綜指盤中挫逾１％、曾失３８００點，全日

（２３日）收跌０﹒１８％，收報３８２１﹒８３點，深成指亦跌０﹒２９％；半導體芯片板塊

強勢，創業板指尾盤止跌，收升０﹒２１％。成交放量，滬深兩市全日交易額近２﹒５萬億元（

人民幣．下同），較上個交易日大增３７２９億元或１７﹒６％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１１３３，較上個交易日４時３０分收盤

價升１５點子，止三連跌，全日在７﹒１１１１至７﹒１１５７之間波動。人民幣兌一美元中間

價今報７﹒１０５７，較上個交易日升４９點子，兩連升。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《路透》引述兩位消息人士稱，內地監管機構已建議一些本地券商暫停在香港開展現實

世界資產（ＲＷＡ）代幣化業務，這表明中國政府對蓬勃發展的離岸數字資產市場的擔憂。實物

資產代幣化過程通常將股票、債券、基金甚至房地產等傳統資產轉化為在區塊鏈上交易的數字代

幣。過去幾個月，包括券商在內的許多中國公司都在香港推出了ＲＷＡ。知情人士說，最近幾周

，至少有兩家券商收到了中國證券監督管理委員會（ＣＳＲＣ）的非正式指導，要求它們不要在

境外開展ＲＷＡ業務。目前尚不清楚中證監有關要求將持續多久。



２﹒ 據《路透》引述三位貿易商消息，中國買家已從阿根廷預訂了至少１０批大豆船貨，在中

美貿易局勢緊張之際趁著低價為第四季度建立庫存。報道稱，交易是在阿根廷２２日暫時取消徵

收穀物出口稅之後達成的，此舉使阿根廷供應在全球市場上更具競爭力。兩位直接了解此事的貿

易商表示，這些巴拿馬型船運載的大豆船貨計劃於１１月份裝船，每批裝運６５０００噸，

ＣＮＦ（成本加運費）報價每蒲式耳較芝加哥期貨交易所１１月大豆合約ＳＸ２５溢價２﹒１５

至２﹒３０美元。其中一位貿易商說，中國買家已經預訂了１５批貨物。



３﹒ 第２５屆中國國際工業博覽會今日在上海開幕。工業和信息化部部長李樂成在會上致辭表

示，「十五五」時期，要實施培育新興產業打造新動能行動，統籌技術創新、規模化發展和應用

場景建設，加快打造一批新興支柱產業；建立未來產業投入增長機制，加強前沿技術研發和應用

推廣，開闢人形機器人、腦機接口、元宇宙、量子信息等新賽道，創建一批未來產業先導區。



４﹒ 內地成品油價格調整年內第六次擱淺。國家發改委宣布，自２０２５年９月９日以來，國

際市場油價小幅波動，按現行國內成品油價格機制測算，９月２３日本次調價窗口的前１０個工

作日平均價格與對上一次調價窗口９月９日的前１０個工作日平均價格相比，同時考慮９月９日

未調價金額，累計調價金額每噸不足５０元人民幣。因此，根據《石油價格管理辦法》第七條規

定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。



５﹒ 今日凌晨４時３０分左右，「伊斯坦布爾橋」輪從寧波舟山港北侖港區啟程，駛往英國最

大集裝箱港口弗利克斯托港。這標誌著全球首條中歐北極集裝箱快航正式通航。據了解，「伊斯

坦布爾橋」輪９月２２日在寧波舟山港北侖港區完成了超１０００標準箱的集裝箱裝載作業。該

輪將取道北極東北航道直達歐洲，至弗利克斯托港單程運輸時效僅需１８天，這是寧波舟山港繼

２０２４年底開通至德國威廉港的２６天「中歐快航」後，再創中歐快航時效新紀錄。



６﹒ 餘額寶多隻貨幣市場基金今日宣布調整費率。其中，全市場規模最大的貨基天弘餘額寶調

低託管費率，由０﹒０８％年費率調至０﹒０７％年費率，截至６月底該基金規模為

７９３２﹒１９億元人民幣。國新國證現金增利則是同時調低管理費率和託管費率，調整後分別

為０﹒２％、０﹒０７％。易方達保證金也同時調低管理費率和託管費率，調整後的年費率依次

為０﹒１５％、０﹒０５％。對於上述調整的原因，多家基金管理人稱主要是更好地滿足投資者

的理財需求。



７﹒ 阿里巴巴旗下跨境電商平台速賣通宣布，啟動「超級品牌出海計劃」，招募包括天貓品牌

、亞馬遜大賣在內的知名品牌，用商家在亞馬遜一半的成本，在重點市場實現更高的成交。此舉

被業界視為對亞馬遜發起正面挑戰，爭奪中高端品牌市場。面向消費者，速賣通將上線「

Ｂｒａｎｄ＋」專屬頻道，通過正品認證、包郵與價保機制，強化品牌心智與信任感。面向商家

，平台推出「品牌服務中心」，提供小時級更新的投放效果數據、渠道轉化分析、品牌人群沉澱

能力，讓品牌實現精細化運營。



８﹒ 上海迪士尼度假區今日宣布，將擴建樂園標誌性的主題景點「翱翔．飛越地平線」。在擴

建期間，「翱翔．飛越地平線」將繼續對遊客開放。據介紹，「翱翔．飛越地平線」基於原創故

事情節打造環世界飛行之旅體驗，自２０１６年全球首發以來已接待數百萬遊客，擴建後其遊客

承載量將在現有基礎上擴充約５０％；擴建後景點還將升級－－翱翔之旅的終點將是上海迪士尼

度假區。

