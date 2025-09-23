  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2025 17:00

《鍾之日記》樺加沙殺到，恒指被吹倒

　　《鍾之日記》９月２３日，香港天氣：八號風球。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　香港繼續打風不停市，在超強颱風「樺加沙」逼近下照常交易，恒生指數今早高開後升逾百
點，其後倒跌下行，曾挫３４１點、下試兩萬六，恒指全日收報２６１５９，跌１８５點或
０﹒７％，主板成交近２９４６億元。
　
　　花旗銀行對恒指今年底及明年中的目標價分別為２６８００點及２７５００點。對２０２６
年每股盈利預測由三個月前的８﹒１％上調至９﹒８％。花旗籲後市留意「十五五」規劃，因其
有望成為推動多個內地行業增長的正面催化劑，較看好保險股、醫療板塊、科技及互聯網股。
　
＊滬指跌０﹒１８％守三千八，成交增近１８％＊
　
　　Ａ股市場漲跌互現，滬綜指盤中挫逾１％、曾失３８００點，全日跌０﹒１８％，收報
３８２１﹒８３點，深成指亦跌０﹒２９％；半導體芯片板塊強勢，創業板指尾盤止跌，收升
０﹒２１％。成交放量，兩市全日交易額僅２﹒５萬億元人民幣，較上個交易日大增１７﹒６％
。銀行股「護盤」收升２％，英偉達將向ＯｐｅｎＡＩ投資最高１０００億美元，並為其提供數
據中心芯片。有券商認為，在大國科技競爭的宏大敘事下，以及美國限制芯片出口的背景下，國
產算力芯片有望佔據更多份額，成就千億級市場。半導體芯片股上揚。
　
　　周一的金融政策發布會上，人行行長潘功勝表示，是次發布不涉及短期政策的調整；下一步
金融改革的內容將在中央統一部署後，再做進一步的溝通。他並回應有關美聯儲最新降息的提問
，稱全球金融市場對這次降息有充分預期，中國股債匯市場保持平穩運行；中國貨幣政策堅持「
以我為主，兼顧內外平衡」。分析師指出，政策乏利好，今日市場感到失望，並順勢進行了調整

　
＊ＲＷＡ剎車＋開戶受限，中資券商受壓＊
　
　　據《路透》引述消息人士稱，中國證監會已告知幾家中資券商暫停在香港的現實世界資產
（ＲＷＡ）代幣化業務，目前尚不清楚中證監有關要求將持續多久。此舉顯示中國當局對於離岸
數字資產市場熱潮持保留態度。
　
　　ＲＷＡ代幣化通常是將股票、債券、基金甚至不動產等傳統資產轉換為區塊鏈上交易的數字
代幣。翻看資料，香港在ＲＷＡ代幣化方面已有多個案例，涵蓋新能源、房地產和物流等多個領
域，例如朗新科技的新能源充電樁ＲＷＡ、太極集團的房地產ＲＷＡ、還有螞蟻數科透過代幣化
資產平台，協助全球航運業務網絡（ＧＳＢＮ）發行電子提單（ｅＢＬ），並促成使用代幣化存
款進行結算，展現ＲＷＡ在物流業的應用潛力。
　
　　報道指最近幾周至少有兩家中資券商收到了中證監的非正式指導，要求它們不要在境外開展
ＲＷＡ業務。ＲＷＡ業務剎車，以及根據最新監管要求，跨境互聯網券商富途證券、老虎證券進
一步關閉中國內地居民開立美股港股帳戶通道，要求提供海外永居身份證明。中資券商股紛走低
，招商證券（０６０９９）挫３﹒９％，中信建投（０６０６６）收跌３％，中信証券
（０６０３０）軟２﹒９％，國泰海通（０２６１１）低２﹒１％，中國銀河（０６８８１）跌
２﹒８％，廣發証券（０１７７６）跌２﹒５％。
　
＊多線補貼搶佔市場，阿里股價僅微升＊
　
　　阿里巴巴（０９９８８）多線補貼商家搶佔市場，今日股價欠動力，全日微升０﹒１％，收
報１５９﹒４元。
　
　　外電消息，阿里旗下跨境電商平台速賣通（ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓ）啟動「超級品牌出海計
劃」，招募天貓品牌、亞馬遜平台上的知名商家，以亞馬遜一半的成本進入市場，被業界視為對
亞馬遜發起挑戰，爭端中高端品市場。
　
　　報道指，速賣通正試圖透過更低運費及較亞馬遜更低佣金的承諾，吸引更多品牌進駐，以提
高包括歐洲及拉丁美洲在內的關鍵市場銷售額。惟目前尚未清楚阿里為這項計劃預留了多少資金
或資源。
　
　　面向消費者，速賣通將上線「Ｂｒａｎｄ＋」專屬頻道，通過正品認證、包郵與價保機制，
強化品牌心智與信任感。面向商家，平台推出「品牌服務中心」，提供小時級更新的投放效果數
據、渠道轉化分析、品牌人群沉澱能力，讓品牌實現精細化運營。
　
　　分析認為，低價模式極易觸及天花板，速賣通發力品牌賽道，瞄準亞馬遜商家高成本的痛點
，若能在歐洲等成熟市場強化本地化運營及服務能力，有望追趕亞馬遜，並進一步拉開與「出海
四小龍」其他平台的差異性。
　
　　此外，阿里旗下高德今日宣布，即日起所有餐飲商家免一年入駐年費，並為商家提供流量補
貼、專屬客服、智能收銀等一系列支持服務。據悉，這是繼１０天前高德推出「高德掃街榜」和
「煙火好店支持計劃」後，對餐飲商家的另一項重大支持舉措。全國餐飲商家透過高德Ａｐｐ搜
尋「免費入駐」至服務頁面，或撥打熱線電話等方式，即可快速進駐。
　
　　據悉，高德ＤＡＵ（每日活躍用戶數）超過１﹒７億，「高德掃街榜」上線首日用戶數即超
過４０００萬，成為國內最大的美食生活類榜單。上線第一周，「高德掃街榜」上榜煙火小店流
量成長１﹒８７倍。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰23/09/2025 17:05  《神州經脈》券商傳被叫停香港ＲＷＡ業務，滬指守三千八，中歐…

下一篇新聞︰23/09/2025 16:34  《中國要聞》中國國際熊貓消費節周四起四川舉行，大派４億消費券

其他
More

23/09/2025 17:19  《中國要聞》今日頭條熱搜榜現不良信息，被北京網信辦約談、警告

23/09/2025 16:18  《中國要聞》ＢＯＳＳ直聘：日攔截超２００涉色情風險職位，兩…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

盟友集體「變臉」，事關美國關稅霸凌

23/09/2025 14:10

大國博弈

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處