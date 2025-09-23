《鍾之日記》樺加沙殺到，恒指被吹倒

《鍾之日記》９月２３日，香港天氣：八號風球。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



香港繼續打風不停市，在超強颱風「樺加沙」逼近下照常交易，恒生指數今早高開後升逾百

點，其後倒跌下行，曾挫３４１點、下試兩萬六，恒指全日收報２６１５９，跌１８５點或

０﹒７％，主板成交近２９４６億元。



花旗銀行對恒指今年底及明年中的目標價分別為２６８００點及２７５００點。對２０２６

年每股盈利預測由三個月前的８﹒１％上調至９﹒８％。花旗籲後市留意「十五五」規劃，因其

有望成為推動多個內地行業增長的正面催化劑，較看好保險股、醫療板塊、科技及互聯網股。



＊滬指跌０﹒１８％守三千八，成交增近１８％＊



Ａ股市場漲跌互現，滬綜指盤中挫逾１％、曾失３８００點，全日跌０﹒１８％，收報

３８２１﹒８３點，深成指亦跌０﹒２９％；半導體芯片板塊強勢，創業板指尾盤止跌，收升

０﹒２１％。成交放量，兩市全日交易額僅２﹒５萬億元人民幣，較上個交易日大增１７﹒６％

。銀行股「護盤」收升２％，英偉達將向ＯｐｅｎＡＩ投資最高１０００億美元，並為其提供數

據中心芯片。有券商認為，在大國科技競爭的宏大敘事下，以及美國限制芯片出口的背景下，國

產算力芯片有望佔據更多份額，成就千億級市場。半導體芯片股上揚。



周一的金融政策發布會上，人行行長潘功勝表示，是次發布不涉及短期政策的調整；下一步

金融改革的內容將在中央統一部署後，再做進一步的溝通。他並回應有關美聯儲最新降息的提問

，稱全球金融市場對這次降息有充分預期，中國股債匯市場保持平穩運行；中國貨幣政策堅持「

以我為主，兼顧內外平衡」。分析師指出，政策乏利好，今日市場感到失望，並順勢進行了調整

。



＊ＲＷＡ剎車＋開戶受限，中資券商受壓＊



據《路透》引述消息人士稱，中國證監會已告知幾家中資券商暫停在香港的現實世界資產

（ＲＷＡ）代幣化業務，目前尚不清楚中證監有關要求將持續多久。此舉顯示中國當局對於離岸

數字資產市場熱潮持保留態度。



ＲＷＡ代幣化通常是將股票、債券、基金甚至不動產等傳統資產轉換為區塊鏈上交易的數字

代幣。翻看資料，香港在ＲＷＡ代幣化方面已有多個案例，涵蓋新能源、房地產和物流等多個領

域，例如朗新科技的新能源充電樁ＲＷＡ、太極集團的房地產ＲＷＡ、還有螞蟻數科透過代幣化

資產平台，協助全球航運業務網絡（ＧＳＢＮ）發行電子提單（ｅＢＬ），並促成使用代幣化存

款進行結算，展現ＲＷＡ在物流業的應用潛力。



報道指最近幾周至少有兩家中資券商收到了中證監的非正式指導，要求它們不要在境外開展

ＲＷＡ業務。ＲＷＡ業務剎車，以及根據最新監管要求，跨境互聯網券商富途證券、老虎證券進

一步關閉中國內地居民開立美股港股帳戶通道，要求提供海外永居身份證明。中資券商股紛走低

，招商證券（０６０９９）挫３﹒９％，中信建投（０６０６６）收跌３％，中信証券

（０６０３０）軟２﹒９％，國泰海通（０２６１１）低２﹒１％，中國銀河（０６８８１）跌

２﹒８％，廣發証券（０１７７６）跌２﹒５％。



＊多線補貼搶佔市場，阿里股價僅微升＊



阿里巴巴（０９９８８）多線補貼商家搶佔市場，今日股價欠動力，全日微升０﹒１％，收

報１５９﹒４元。



外電消息，阿里旗下跨境電商平台速賣通（ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓ）啟動「超級品牌出海計

劃」，招募天貓品牌、亞馬遜平台上的知名商家，以亞馬遜一半的成本進入市場，被業界視為對

亞馬遜發起挑戰，爭端中高端品市場。



報道指，速賣通正試圖透過更低運費及較亞馬遜更低佣金的承諾，吸引更多品牌進駐，以提

高包括歐洲及拉丁美洲在內的關鍵市場銷售額。惟目前尚未清楚阿里為這項計劃預留了多少資金

或資源。



面向消費者，速賣通將上線「Ｂｒａｎｄ＋」專屬頻道，通過正品認證、包郵與價保機制，

強化品牌心智與信任感。面向商家，平台推出「品牌服務中心」，提供小時級更新的投放效果數

據、渠道轉化分析、品牌人群沉澱能力，讓品牌實現精細化運營。



分析認為，低價模式極易觸及天花板，速賣通發力品牌賽道，瞄準亞馬遜商家高成本的痛點

，若能在歐洲等成熟市場強化本地化運營及服務能力，有望追趕亞馬遜，並進一步拉開與「出海

四小龍」其他平台的差異性。



此外，阿里旗下高德今日宣布，即日起所有餐飲商家免一年入駐年費，並為商家提供流量補

貼、專屬客服、智能收銀等一系列支持服務。據悉，這是繼１０天前高德推出「高德掃街榜」和

「煙火好店支持計劃」後，對餐飲商家的另一項重大支持舉措。全國餐飲商家透過高德Ａｐｐ搜

尋「免費入駐」至服務頁面，或撥打熱線電話等方式，即可快速進駐。



據悉，高德ＤＡＵ（每日活躍用戶數）超過１﹒７億，「高德掃街榜」上線首日用戶數即超

過４０００萬，成為國內最大的美食生活類榜單。上線第一周，「高德掃街榜」上榜煙火小店流

量成長１﹒８７倍。



