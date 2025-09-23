《Ａ股焦點》國科微旗下黑光ＡＯＶ視覺處理芯片量產上市，股價…

《經濟通通訊社２３日專訊》據國科微（深：３００６７２）官微今日消息，近日，國科微

旗下普惠型黑光ＡＯＶ視覺處理芯片ＧＫ７２０６Ｖ１系列量產上市，成功進入傳統安防與消費

類電子頭部企業供應鏈體系。ＧＫ７２０６Ｖ１系列芯片自今年７月發布以來，兩個月的時間，

已實現規模量產。



國科微股價反跌，現跌２﹒１８％，報９３﹒２元人民幣。（ｊｑ）

