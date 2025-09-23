  • 會員
23/09/2025 11:51

《Ａ股焦點》東風股份揚６％，東風汽車董事長與華為任正非等談…

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據東風汽車官微消息，９月２２日，東風汽車董事長楊青赴深
圳，與華為公司創始人任正非及華為公司徐直軍會談，雙方圍繞強化戰略互信、深化戰略合作、
推進企業治理與運營機制創新等議題進行了深入交流。這意味著自５月２３日雙方在武漢簽署全
面深化戰略合作協議後，兩大巨頭的合作正加速落地。
　
　　截至今日中午收盤，東風股份（滬：６００００６）揚６﹒２８％，報７﹒７９元（人民幣
．下同）。
　
　　在與任正非的會談中，雙方回顧了東風汽車與華為多年來深化合作的歷程，並就行業競爭態
勢、企業機制創新等議題交換意見。楊青表示，東風汽車正積極推動新能源、智能化躍遷，將與
華為持續深化戰略協同，共同面對產業變革與市場挑戰。任正非表示，汽車行業的根本是要把車
造好，車的最高級別就是安全。
　
＊東風華為聯合創新實驗室正式揭牌＊
　
　　另外，東風汽車宣布與華為聯合創新實驗室正式揭牌，標誌著雙方合作進入新階段。該實驗
室將重點圍繞車載軟件研發平台、輔助智能駕駛、ＡＩ泛場景應用、具身智能等方面加強合作。
　
　　今年８月１７日，全球首款全棧華為智能越野ＳＵＶ東風猛士Ｍ８１７發布，該車搭載
１﹒５Ｔ插電混動系統，同時配備華為乾崑ＡＤＳ　４輔助駕駛系統。新車共推出兩款車型，售
價分別為３１﹒９９萬元和　３４﹒９９萬元。（ｊｑ）
　
　

