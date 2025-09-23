  • 會員
AH股新聞

23/09/2025 08:52

《中國要聞》工信部發改委發指引，加快工業園區綠色基建和數字…

　　《經濟通通訊社２３日專訊》工業和信息化部、國家發展改革委印發《工業園區高質量發展
指引》，旨在推動工業園區實現更高質量、更可持續的發展。
　
　　文件提出，加快推進園區綠色基礎設施建設。積極開發利用屋頂光伏、分散式風電、多元儲
能及充電樁等新能源設施，探索構建工業綠色微電網、零碳能源供給系統，同步推進園區級數字
化能碳管理中心建設。重點加強污水、垃圾及有害物質的收集處理等公共配套設施，提升原生資
源協同利用水平，加快完善工業固廢的收集、處置與綜合利用能力，大力推動工業固廢資源化和
再生資源循環利用。鼓勵各地積極創建綠色工業園區，支持開展零碳園區試點建設。
　
　　在數字化轉型方面，文件提出要推動園區企業加快數字化升級。鼓勵園區企業開展老舊設備
數字化改造，推動智能製造裝備和系統的普及應用，打造智能場景和智能工廠。探索產業鏈供應
鏈整體數字化轉型的「鏈式改造」，引導龍頭企業開發數字化轉型通用工具產品和解決方案，並
向園區上下游企業開放，孵化培育工業軟件企業。面向中小企業加快「小快輕准」數字化解決方
案應用落地，支持製造業企業打造數字化新產品、新應用、新服務。（ｗｎ）

