照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2025 09:02

《中國要聞》殲－１５Ｔ、殲－３５和空警－６００艦載機在福建…

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《新華社》報道，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯
戰爭勝利８０周年大會上受閱的殲－１５Ｔ、殲－３５和空警－６００三型艦載機，已於此前成
功完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練。標誌著福建艦具備了電磁彈射和回收能力，對推
進海軍轉型建設具有里程碑意義。
　
　　這是中國航母發展歷程中取得的又一次突破，央視旗下公眾號「玉淵譚天」形容有三大看點
，包括福建艦打擊範圍能夠覆蓋第二島鏈。彈射型航母搭載的艦載機機型變多，提升體系化作戰
能力。最後是多一艘航母帶來對地區局勢影響力的提升。
　
　　據介紹，在此前組織的多次試驗訓練任務中，海軍多名飛行員駕駛這三型艦載機，成功在福
建艦上實現起降，驗證了中國完全自主研製的電磁彈射和阻攔系統與多型艦載機的良好適配性，
使福建艦初步具備全甲板作業能力，為後續各型艦載機融入航母編隊體系打下良好基礎。
　
　　自２０２４年５月首次海試以來，福建艦按計劃有序開展各項海上試驗，順利推進各類裝設
備調試和整體運行穩定性測試。福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平
直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量８萬餘噸。（ｗｎ）

