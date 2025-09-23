  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2025 15:00

《神州能源》國慶三大蒙煤進口口岸閉關７天，將影響蒙煤１８７…

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國慶與中秋雙節來臨，進口蒙煤市場各口岸陸續出台放假閉關
通知，根據中蒙兩國雙邊協定，甘其毛都、策克、滿都拉三大主要進口口岸將於２０２５年１０
月１日至７日閉關，１０月８日恢復正常通關。
　
　　Ｍｙｓｔｅｅｌ統計數據顯示，２０２５年雙節假期期間，三大主要口岸閉關７天將影響蒙
煤進口量約１８７﹒５６萬噸。（ｗｎ）

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處