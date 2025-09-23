《神州能源》國慶三大蒙煤進口口岸閉關７天，將影響蒙煤１８７…

《經濟通通訊社２３日專訊》國慶與中秋雙節來臨，進口蒙煤市場各口岸陸續出台放假閉關
通知，根據中蒙兩國雙邊協定，甘其毛都、策克、滿都拉三大主要進口口岸將於２０２５年１０
月１日至７日閉關，１０月８日恢復正常通關。
Ｍｙｓｔｅｅｌ統計數據顯示，２０２５年雙節假期期間，三大主要口岸閉關７天將影響蒙
煤進口量約１８７﹒５６萬噸。（ｗｎ）
23/09/2025 15:00
