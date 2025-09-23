《中國監管》市監總局：強力整治虛假營銷、假冒偽劣等直播電商…

《經濟通通訊社２３日專訊》市場監管總局今日召開直播電商監管專題新聞發布會，據相關
負責人介紹，市場監管總局會同國家網信辦起草的《直播電商監督管理辦法》近期將正式出台，
虛假營銷、假冒偽劣等直播電商亂象將受到強力整治。
今年上半年，全國網上零售額７４２９５億元人民幣，同比增長８﹒５％，直播電商在其中
發揮了重要作用。下一步，市場監管總局將強化綜合治理，營造良好的網絡交易環境和消費環境
，保護消費者和經營者合法權益，促進直播電商行業健康發展。
具體措施包括：落實直播電商平台合規管理主體責任，綜合運用合規指導、行政約談、行政
處罰、媒體曝光等手段，指導督促直播電商平台企業加強內部合規；加大對直播電商領域產品質
量、食品安全專項抽查抽檢頻次和力度，並關聯對應的平台企業向社會公示。
其次，健全「線上發現、線下追查、線下發現、線上管控」的直播電商一體化監管體制，依
法立案查處直播電商平台的不當行為；同時，強化部門協同和區域聯動，會同多部門，強化信息
互通、風險會商、監管聯動。（ｗｎ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽