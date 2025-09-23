《中國監管》市監總局：強力整治虛假營銷、假冒偽劣等直播電商…

《經濟通通訊社２３日專訊》市場監管總局今日召開直播電商監管專題新聞發布會，據相關

負責人介紹，市場監管總局會同國家網信辦起草的《直播電商監督管理辦法》近期將正式出台，

虛假營銷、假冒偽劣等直播電商亂象將受到強力整治。



今年上半年，全國網上零售額７４２９５億元人民幣，同比增長８﹒５％，直播電商在其中

發揮了重要作用。下一步，市場監管總局將強化綜合治理，營造良好的網絡交易環境和消費環境

，保護消費者和經營者合法權益，促進直播電商行業健康發展。



具體措施包括：落實直播電商平台合規管理主體責任，綜合運用合規指導、行政約談、行政

處罰、媒體曝光等手段，指導督促直播電商平台企業加強內部合規；加大對直播電商領域產品質

量、食品安全專項抽查抽檢頻次和力度，並關聯對應的平台企業向社會公示。



其次，健全「線上發現、線下追查、線下發現、線上管控」的直播電商一體化監管體制，依

法立案查處直播電商平台的不當行為；同時，強化部門協同和區域聯動，會同多部門，強化信息

互通、風險會商、監管聯動。（ｗｎ）

