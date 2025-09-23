  • 會員
AH股新聞

23/09/2025 10:06

【ＡＩ】智元機器人斬獲業內首張人形機器人數據集ＣＲ認證

　　《經濟通通訊社２３日專訊》近日，智元機器人成功通過ＣＲ－３－０６：２０２５《人形
機器人數據集ＣＲ產品認證實施規則》，拿下業內首張人形機器人數據集產品ＣＲ認證證書，編
號「００１」，成為國內首批依據Ｔ╱ＳＡＩＡＳ　０２４－２０２５、Ｔ╱ＳＡＩＡＳ　
０２５－２０２５、Ｔ╱ＳＡＩＡＳ　０２６－２０２５、Ｔ╱ＳＡＩＡＳ　０２７－２０２５
系列團體標準獲得認證的企業。
　
　　據介紹，智元機器人ＡｇｉＢｏｔ　Ｗｏｒｌｄ數據集作為全球首個基於全域真實場景、全
能硬件平台、全程質量把控的真機數據集，構建了具身智能領域的「數據基準庫」。
　
　　該數據集在規模與質量方面實現雙重突破：長程數據規模較谷歌Ｏｐｅｎ　Ｘ－
Ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ數據集高出１０倍，從抓取、推拉等基礎操作，到攪拌、折疊、熨燙乃至
內存條安裝、餐具分揀等復雜長程任務，８０％的任務時長集中在６０－１５０秒，覆蓋從基礎
操作到復雜長程任務的多組原子技能組合；場景覆蓋面擴大１００倍，數據質量從實驗室級躍升
至工業級標準。（ｊｑ）

