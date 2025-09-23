  • 會員
AH股新聞

23/09/2025 10:14

《打擊貪腐》廈門市住房和建設局副局長蘇青雲接受審查調查

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據廈門市紀委監委網站消息，廈門市住房和建設局黨組成員、
副局長蘇青雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。
　
　　資料顯示，蘇青雲，男，漢族，福建永春人，１９６６年１月出生，１９８９年８月參加工
作，中共黨員，大學學歷，工學學士，高級工程師，歷任廈門市集美區杏濱街道黨工委書記，廈
門市翔安區副區長，福建省廈門市翔安區委常委、宣傳部長。（ｊｑ）

