  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
施政報告2025
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2025 15:49

【大國博弈】甲骨文將監管美國ＴｉｋＴｏｋ數據安全，外交部：…

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國白宮方面周一表示，甲骨文公司將負責監管美國
ＴｉｋＴｏｋ用戶數據的安全。對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上回應表示
，「中方此前已經闡明了關於這個問題的有關立場，可以查閱。」（ｊｑ）

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

上一篇新聞︰23/09/2025 15:50  《中國監管》市監總局：強力整治虛假營銷、假冒偽劣等直播電商…

下一篇新聞︰23/09/2025 15:48  滴滴包車派「十一補貼」，料國慶中秋假期包車訂單同比增１８７％

其他
More

23/09/2025 15:45  深圳美團今日１８時起暫停外賣服務，保障騎手安全

23/09/2025 15:17  《神州能源》內地成品油價格續不作調整，年內第六次擱淺

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處