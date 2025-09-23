【大國博弈】甲骨文將監管美國ＴｉｋＴｏｋ數據安全，外交部：…

《經濟通通訊社２３日專訊》美國白宮方面周一表示，甲骨文公司將負責監管美國

ＴｉｋＴｏｋ用戶數據的安全。對此，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上回應表示

，「中方此前已經闡明了關於這個問題的有關立場，可以查閱。」（ｊｑ）

