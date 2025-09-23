深圳美團今日１８時起暫停外賣服務，保障騎手安全

《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒記者了解，由於「樺加沙」來襲，根據政府部門的防控
要求以及為保障騎手安全，美團外賣已迅速啟動了特殊天氣應對預案，將於９月２３日１８點起
在深圳暫停外賣服務。（ｃｔ）
23/09/2025 15:45
