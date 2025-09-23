  • 會員
23/09/2025 16:14

《中國監管》市監總局約談貨拉拉，要求落實反壟斷合規主體責任

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家市場監管總局公布，近日，市場監管總局約談貨拉拉，要
求其嚴格遵守《中華人民共和國反壟斷法》等法律規定，落實反壟斷合規主體責任，及時規範經
營行為，公平參與市場競爭，維護貨車司機、消費者等相關主體合法權益，推動平台規則和算法
公平公正、公開透明，促進行業規範健康發展。
　
　　貨拉拉的投資方包括高瓴資本、紅杉中國、騰訊、美團等機構。（ｃｔ）

