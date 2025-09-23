《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０４％，中國成股票投資首選市場

《經濟通通訊社２３日專訊》超強颱風「樺加沙」靠近廣東沿岸，廣東珠海、東莞等１０市

已發布通告實行「五停」措施，香港將於今日下午２時２０分改發八號烈風或暴風信號。滬深股

市今早高開，滬綜指高開０﹒０４％，報３８３０﹒１４點，深成指高開０﹒６８％，創業板指

高開１﹒０２％。



據《彭博》匯總數據，近日新興市場ＥＴＦ錄得資金加速流入，中國吸金規模再度居首。截

至９月１９日當周，美國交易的中國科技股ＥＴＦ ＫｒａｎｅＳｈａｒｅｓ金瑞中證中國互聯

網ＥＴＦ（ＫＷＥＢ）連續第六周獲得資金流入，創下今年２月ＤｅｅｐＳｅｅｋ時刻以來的最

長紀錄。另據滙豐新興市場調查，投資者樂觀情緒升溫，市場普遍認為，未來三個月新興市場股

票將走高。其中，中國成股票投資首選市場。



中國證監會委員會發布通報，將落實落細全面深化資本市場改革各項部署，全面提升風險化

解處置和監管執法能力。協同各方持續推動各類中長期資金入市和佔比提升，加強戰略性力量儲

備和穩市機制建設，出台更多舉措保護投資者權益。擴大高水平制度型開放，提升資本市場的吸

引力競爭力。



另外，據《路透》引述消息人士報道稱，中國證監會已建議一些本地券商暫停在香港開展現

實世界資產（ＲＷＡ）代幣化業務。目前尚不清楚有關要求將持續多久。



人民銀行今日進行２７６１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有２８７０億元

逆回購到期，即今日淨回籠１０９億元。（ｒｙ）

