23/09/2025 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收挫１﹒２３％，失守三千八

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場震盪走弱，滬綜指半日跌１﹒２３％，報
３７８１﹒６１點，失守三千八關，深成指也跌１﹒８４％，創業板指跌１﹒７５％。滬深兩市
半日成交額１６９６６億元（人民幣．下同），較上個交易日放量３５３８億元或２６％。個股
跌多升少，兩市超４６００隻個股下調。
　
　　從板塊來看，銀行股逆市大漲２﹒２％，保險股亦小幅收升。半導體股個別衝高，長川科技
（深：３００６０４）升２０％封板。消費電子代工龍頭立訊精密（深：００２４７５）仍升逾
５％，並連續兩個交易日觸及漲停，續受與ＯｐｅｎＡＩ合作生產消費者設備的報道提振。
Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ分析師指出，立訊精密的銅連接業務在美國主要服務器參與者中取得了良好
進展，包括媒體提到的ＯｐｅｎＡＩ邊緣硬件。預計通信業務淨利潤將在２０２７－２８年超過
ｉＰｈｏｎｅ組裝，佔比從去年的小於１０％提升至約２５％。
　
　　下跌方面，旅遊股集體大跌，板塊指數挫５﹒４％。房地產跌幅靠前，華僑城Ａ
（深：００００６９）上午跌６﹒７％，綠地控股（滬：６００６０６）收低５﹒７％。昨日下
午，三大金融監管部門一把手在新聞發布會上再聚首，介紹「十四五」期間（２０２１－
２０２５年）中國金融行業發展成就。潘功勝開場即表示，是次發布會不涉及短期政策的調整；
下一步金融改革的內容將在中央統一部署後，再做進一步的溝通。（ｒｙ）

