23/09/2025 13:45

《Ａ股行情》Ａ股三大指數午後均跌約１％，銀行股逆勢升

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場午後續軟，滬綜指跌０﹒９８％，報３７９１﹒０９
點，滬深３００指數跌０﹒８７％，深成指軟１﹒４１％，創業板指走低１﹒１５％。上海Ｂ股
及深圳Ｂ股齊挫１％。銀行股逆市向上，數字貨幣、互聯網金融跌幅居前。（ｒｙ）

