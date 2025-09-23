《Ａ股行情》Ａ股三大指數午後均跌約１％，銀行股逆勢升

《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場午後續軟，滬綜指跌０﹒９８％，報３７９１﹒０９
點，滬深３００指數跌０﹒８７％，深成指軟１﹒４１％，創業板指走低１﹒１５％。上海Ｂ股
及深圳Ｂ股齊挫１％。銀行股逆市向上，數字貨幣、互聯網金融跌幅居前。（ｒｙ）
【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票
23/09/2025 13:45
