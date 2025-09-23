《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１８％守三千八，半導體強勢，成交…

《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場三大指數漲跌互現，滬綜指盤中挫逾１％、曾失

３８００點，全日收跌０﹒１８％，收報３８２１﹒８３點，深成指亦跌０﹒２９％；半導體芯

片板塊強勢，創業板指尾盤止跌，收升０﹒２１％。成交放量，滬深兩市全日交易額僅２﹒５萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日大增３７２９億元或１７﹒６％。



周一的金融政策發布會上，人行行長潘功勝表示，是次發布不涉及短期政策的調整；下一步

金融改革的內容將在中央統一部署後，再做進一步的溝通。他並回應有關美聯儲最新降息的提問

，稱全球金融市場對這次降息有充分預期，中國股債匯市場保持平穩運行；中國貨幣政策堅持「

以我為主，兼顧內外平衡」。分析師指出，政策乏利好，今日市場感到失望，並順勢進行了調整

。



盤面上，酒店旅遊、金融科技及房地產板塊領跌大市，券商股全天疲軟，太平洋

（滬：６０１０９９）跌超４％。《路透》援引消息人士報道，中證監已建議一些本地券商暫停

在香港開展現實世界資產（ＲＷＡ）代幣化業務，這表明政府對蓬勃發展的離岸數字資產市場的

擔憂。



銀行股「護盤」收升２％，南京銀行（滬：６０１００９）漲４﹒８％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升逾３％。半導體芯片股保持優勢，消息面上，英偉達將向ＯｐｅｎＡＩ

投資最高１０００億美元，並為其提供數據中心芯片。有券商認為，在大國科技競爭的宏大敘事

下，以及美國限制芯片出口的背景下，國產算力芯片有望佔據更多份額，成就千億級市場。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４５１９﹒７８ －０﹒０６

上證指數 ３８２１﹒８３ －０﹒１８ １０７１７﹒００

深證成指 １３１１９﹒８２ －０﹒２９ １４２２６﹒９０

創業板指 ３１１４﹒５５ ＋０﹒２１

科創５０ １４０７﹒３０ －０﹒１０

Ｂ股指數 ２５９﹒０５ －０﹒５６ ２﹒１６

深證Ｂ指 １３３９﹒９６ －０﹒５８ １﹒０７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

