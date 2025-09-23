  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒１８％守三千八，半導體強勢，成交…

　　《經濟通通訊社２３日專訊》Ａ股市場三大指數漲跌互現，滬綜指盤中挫逾１％、曾失
３８００點，全日收跌０﹒１８％，收報３８２１﹒８３點，深成指亦跌０﹒２９％；半導體芯
片板塊強勢，創業板指尾盤止跌，收升０﹒２１％。成交放量，滬深兩市全日交易額僅２﹒５萬
億元（人民幣．下同），較上個交易日大增３７２９億元或１７﹒６％。
　
　　周一的金融政策發布會上，人行行長潘功勝表示，是次發布不涉及短期政策的調整；下一步
金融改革的內容將在中央統一部署後，再做進一步的溝通。他並回應有關美聯儲最新降息的提問
，稱全球金融市場對這次降息有充分預期，中國股債匯市場保持平穩運行；中國貨幣政策堅持「
以我為主，兼顧內外平衡」。分析師指出，政策乏利好，今日市場感到失望，並順勢進行了調整

　
　　盤面上，酒店旅遊、金融科技及房地產板塊領跌大市，券商股全天疲軟，太平洋
（滬：６０１０９９）跌超４％。《路透》援引消息人士報道，中證監已建議一些本地券商暫停
在香港開展現實世界資產（ＲＷＡ）代幣化業務，這表明政府對蓬勃發展的離岸數字資產市場的
擔憂。
　
　　銀行股「護盤」收升２％，南京銀行（滬：６０１００９）漲４﹒８％，工商銀行
（滬：６０１３９８）升逾３％。半導體芯片股保持優勢，消息面上，英偉達將向ＯｐｅｎＡＩ
投資最高１０００億美元，並為其提供數據中心芯片。有券商認為，在大國科技競爭的宏大敘事
下，以及美國限制芯片出口的背景下，國產算力芯片有望佔據更多份額，成就千億級市場。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４５１９﹒７８　　－０﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８２１﹒８３　　－０﹒１８　　　１０７１７﹒００　　
　　深證成指　　１３１１９﹒８２　－０﹒２９　　　１４２２６﹒９０　　
　　創業板指　　３１１４﹒５５　　＋０﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１４０７﹒３０　　－０﹒１０　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５９﹒０５　　－０﹒５６　　　　　２﹒１６　　　　
　　深證Ｂ指　　１３３９﹒９６　　－０﹒５８　　　　　１﹒０７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處