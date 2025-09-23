《中國要聞》緬北電騙集團白家２１名被告深圳受審，涉開４１個…

《經濟通通訊社２３日專訊》盤踞緬北的四大電騙家族之一－－白家犯罪集團涉嫌詐騙、故

意殺人等案件一審，已於９月１９日－２２日在廣東省深圳市中級法院開審，法院在庭審結束後

宣布擇期宣判。



深圳中院披露，以緬甸原果敢自治區主席白所成為首的白家犯罪集團，２１名被告涉嫌詐騙

，故意殺人，故意傷害，綁架，敲詐勒索，開設賭場，組織、強迫賣淫，非法拘禁，組織他人偷

越國（邊）境，偷越國（邊）境，走私、販賣、運輸、製造毒品，幫助毀滅、偽造證據等罪名，

深圳市檢察院提請追究刑事責任。



深圳市檢察院指控稱，２００９年８月以來，白家家族成員及親信下屬等利用白家家族在緬

甸果敢地區的影響力，依托家族武裝力量，通過自行建設、合作開發等方式設立百勝賓館、騰龍

一號樓、蒼勝科技園等４１個園區，招攬、吸引多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同「金主

」實施電信網絡詐騙，故意殺人，故意傷害，綁架，敲詐勒索，開設賭場，組織他人偷越國（邊

）境，組織、強迫賣淫等犯罪活動，造成６名中國公民死亡、多名中國公民受傷，涉賭、涉詐資

金２００餘億元人民幣。其中白所成兒子白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約１１噸。



＊徐啟發等５人涉詐騙逾１１億致１死等罪名候判＊



緬北電騙另一勢力集團、緬甸原果敢自治區西山區橙子樹鄉鄉長徐啟發等５人涉嫌故意傷害

，非法拘禁，敲詐勒索，走私、販賣毒品，偷越國（邊）境一案一審，亦已於９月１７日－１９

日在重慶市第五中級法院開審，同樣擇期宣判。



據重慶市檢察院第五分院指控，２０１９年以來，以徐發啟為首要分子的犯罪集團，利用其

在緬甸果敢地區的影響力，與電詐犯罪集團合作，陸續修建、租用１４個詐騙園區實施電詐，詐

騙數額達１１餘億元人民幣。在徐發啟犯罪集團武裝庇護下，電詐園區內發生故意傷害致人死亡

案１起、致人輕傷案１起，非法拘禁、敲詐勒索案數十起。除集團犯罪事實外，檢察機關還一併

起訴指控徐發啟走私、販賣毒品，張龍龍參與菲律賓電詐，徐發啟、張龍龍、習康強偷越國（邊

）境等個人犯罪事實。（ｓｌ）

