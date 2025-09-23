【聚焦人幣】深圳在港發行三個期限共40億人民幣離岸債，10年期定價2.08%

《經濟通通訊社２３日專訊》深圳市政府昨（２２日）在香港成功發行２０２５年離岸人民

幣地方政府債券，規模４０億元（人民幣．下同），期限為２╱５╱１０年期，發行利率逐年下

降。其中，２年期發行規模１５億元，定價利率為１﹒６１％；５年期（大灣區主題可持續發展

債券）發行規模１０億元，定價利率為１﹒８０％，募集資金將主要投向清潔交通、水治理等項

目；１０年期（社會責任債券）發行規模１５億元，定價利率為２﹒０８％，募集資金將主要投

向醫療衛生、教育、保障性住房、城中村改造等項目。



＊月初赴澳發行３年期１０億人幣離岸債，定價１﹒７４％＊



這是深圳市政府連續第５年在香港發行離岸債，今年還首次赴澳門發行了離岸債，規模１０

億元。加上本次發行數額，深圳２０２５年共發行離岸人民幣地方政府債券５０億元。



深圳市政府９月９日首次在澳門成功發行離岸人民幣地方政府債券，也是首次在澳門發行以

應對氣候變化為主題的綠色債券，發行規模為１０億元，期限為３年，發行利率定價為

１﹒７４％，募集資金將用於深圳市內清潔交通等項目，並已獲得香港品質保證局

（ＨＫＱＡＡ）發出發行前階段認證證書。（ｓｌ）

