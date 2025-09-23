  • 會員
AH股新聞

23/09/2025 10:44

富途證券、老虎證券據報進一步限制內地居民開美股港股帳戶，要…

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《第一財經》報道，跨境互聯網券商富途證券、老虎證券進
一步關閉中國內地居民的開戶通道。
　
　　報道指，根據最新監管要求，富途證券開戶條件有變，目前中國內地客戶開戶需持有海外永
居身份證明。富途牛牛客服強調，現在公司正在進行系統升級，現階段僅支持有香港或澳門身份
證的客戶開戶；待系統升級完成後，客戶可使用中國內地身份證＋海外永居身份證明進行開戶。
　
　　報道又指，記者以客戶身份諮詢時，老虎證券客服也表示，應監管最新要求，公司調整了關
於中國中國內地居民的開戶政策，自上周開始不再接受中國內地居民通過提供境外工作或生活相
關證明文件開戶，僅接受持有非中國內地身份證件的客戶申請開戶。
　
＊客服電話錄音提示顯示開戶政策未變更＊
　
　　不過，報道提到，２２日晚間，記者撥打富途證券、老虎證券客服電話時，二者自動語音服
務提示音中，關於中國內地居民的開戶條件仍維持此前政策，尚未變更。
　
　　富途證券此前的開戶政策是：中國內地客戶僅限實際在境外工作或生活者可開戶，需同時提
供有效中國內地身份證，以及相關的境外工作或生活證明。老虎證券此前政策為：居住在境外的
中國大陸客戶需提供境外工作或境外生活的有效證明文件，如當地工作簽證、居留許可、納稅憑
證等。
　
　　對於後續會否將中國內地居民開戶門檻再恢復至原來要求，富途證券客服人員表示，目前沒
有接到相關通知，可以後續留意。
　
　　富途證券、老虎證券曾是不少中國內地居民投資港股、美股的重要開戶通道，但自２０２２
年開始，二者在監管部門要求下關閉中國內地居民的開戶通道，同年１２月，中國證監會宣布推
進富途控股、老虎證券非法跨境展業整治工作，並提出「有效遏制增量，有序化解存量」的整改
思路。
　
　　今年以來，伴隨港股賺錢效應持續發酵，跨境互聯網券商違規發展中國內地新客戶的亂象關
注度上升。報道指，從整改過程來看，富途證券、老虎證券對中國內地居民開戶條件是逐步收緊
的，核心要求從其他海外券商存量開戶證明收緊到境外工作或生活證明，再到近期的全面關閉。
（ｓｌ）

