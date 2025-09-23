  • 會員
AH股新聞

23/09/2025 11:00

【ＡＩ】智元機器ＧＯ－１通用具身基座大模型全面開源，降低具…

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒報道，智元機器人ＧＯ－１　（Ｇｅｎｉｅ　
Ｏｐｅｒａｔｏｒ－１）通用具身基座大模型全面開源，這標誌著全球首個採用Ｖｉｓｉｏｎ－
Ｌａｎｇｕａｇｅ－Ｌａｔｅｎｔ－Ａｃｔｉｏｎ　（ＶｉＬＬＡ）架構的通用具身智能模型向
全球開發者免費開放，降低具身智能技術門檻。（ｓｌ）

