【ＡＩ】智元機器ＧＯ－１通用具身基座大模型全面開源，降低具…

《經濟通通訊社２３日專訊》據內媒報道，智元機器人ＧＯ－１ （Ｇｅｎｉｅ
Ｏｐｅｒａｔｏｒ－１）通用具身基座大模型全面開源，這標誌著全球首個採用Ｖｉｓｉｏｎ－
Ｌａｎｇｕａｇｅ－Ｌａｔｅｎｔ－Ａｃｔｉｏｎ （ＶｉＬＬＡ）架構的通用具身智能模型向
全球開發者免費開放，降低具身智能技術門檻。（ｓｌ）
23/09/2025 11:00
