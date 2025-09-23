  • 會員
AH股新聞

23/09/2025 14:41

《神州期貨》上金所：國慶假前夕上調黃金、白銀延期合約交易保…

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上金所發布通知稱，根據國慶節假期安排，上金所１０月１（
星期三）日至１０月８日（星期三）休市，１０月９日（星期四）起照常開市，９月３０日（星
期二）晚上不進行夜市交易。為防範節日期間國際市場黃金、白銀價格波動，根據相關規定，上
金所對黃金白銀延期合約交易保證金水平和漲跌停板比例進行調整：
　
　　自２０２５年９月２６日（星期五）收盤清算時起，Ａｕ（Ｔ＋Ｄ）、ｍＡｕ（Ｔ＋Ｄ）、
Ａｕ（Ｔ＋Ｎ１）、Ａｕ（Ｔ＋Ｎ２）、ＮＹＡｕＴＮ０６、ＮＹＡｕＴＮ１２等合約的保證金
比例從１４％調整為１６％，下一交易日起漲跌幅度限制從１３％調整為１５％；Ａｇ（Ｔ＋
Ｄ）合約的保證金比例從１７％調整為１９％，下一交易日起漲跌幅度限制從１６％調整為
１８％。若９月２６日出現單邊市，依照相關規定調整的保證金和漲跌停板的水平高於上述標準
時，則以較高的標準執行。
　
　　以上合約的保證金比例和漲跌停板限制的後續調整安排，國慶日後交易所將另行通知。上金
所呼籲各會員提高風險防範意識，做細做好風險應急預案，提示投資者做好風險防範工作，合理
控制倉位，理性投資，確保市場穩定健康運行。（ｓｌ）

