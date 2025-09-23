【ＡＩ】高偉達與螞蟻數科簽約，加強智能流量獲客、跨境金融等領域創新合作

《經濟通通訊社２３日專訊》高偉達軟件股份有限公司與螞蟻區塊鏈科技（上海）有限公司
今日簽署合作協議，建立面向未來的戰略合作夥伴關係，促進雙方在更多金融業務領域的合作與
交流。
本次雙方建立戰略合作關係，是為了進一步加強雙方在智能流量獲客、大數據風控、ＡＩ智
能體、跨境金融等相關領域的創新合作，共同擴大人工智能大數據服務在銀行業及金融科技領域
的市場機會。（ｊｑ）
