  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2025 17:46

【ＡＩ】高偉達與螞蟻數科簽約，加強智能流量獲客、跨境金融等領域創新合作

　　《經濟通通訊社２３日專訊》高偉達軟件股份有限公司與螞蟻區塊鏈科技（上海）有限公司
今日簽署合作協議，建立面向未來的戰略合作夥伴關係，促進雙方在更多金融業務領域的合作與
交流。
　
　　本次雙方建立戰略合作關係，是為了進一步加強雙方在智能流量獲客、大數據風控、ＡＩ智
能體、跨境金融等相關領域的創新合作，共同擴大人工智能大數據服務在銀行業及金融科技領域
的市場機會。（ｊｑ）

【你點睇？】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主，若用其他方法或「殺錯良民」，你是否認同？► 立即了解

下一篇新聞︰23/09/2025 17:42  《中國要聞》ＵＣ平台熱搜榜現大量極端敏感惡性案事件詞條，被…

其他
More

23/09/2025 17:39  《滬╱深股通》立訊精密為深股通十大成交活躍股榜首

23/09/2025 17:22  《中國要聞》工業富聯：受颱風影響，ｉＰＥＢＧ深圳廠區今午２…

23/09/2025 17:19  《中國要聞》今日頭條熱搜榜現不良信息，被北京網信辦約談、警告

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

施政報告暗藏「彩蛋」？

22/09/2025 07:56

施政報告2025

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處