【ＦＯＣＵＳ】算力即權力，Ｉｎ　Ｊｅｎｓｅｎ　ｗｅ　ｔｒｕ…

【ＦＯＣＵＳ】Ｉｎ Ｊｅｎｓｅｎ ｗｅ ｔｒｕｓｔ（信仰老黃）？繼英偉達上周四

（１８日）宣布５０億美元投資英特爾，刺激後者股價單日狂飆２２％後，最新與ＯｐｅｎＡＩ

達成１０００億美元合作意向，再輕鬆令自身股價刷新高。盡管英偉達、ＯｐｅｎＡＩ、甲骨文

近日圍繞ＧＰＵ的一系列你來我往，引發「ｍｏｎｅｙ ｌｏｏｐ」的質疑，但「贏者通吃」巨

大誘惑之下，ＡＩ軍備競賽注定難消停。



＊左手交右手？英偉達刷新高＊



近日在中國市場陷入「禁購╱替代」陰霾，股價拾級而下的英偉達周一（２２日）突放大招

－－向ＣｈａｔＧＰＴ的幕後公司ＯｐｅｎＡＩ，分階段投資１０００億美元；與此同時，

ＯｐｅｎＡＩ將為下一代ＡＩ基礎設施部署至少１０ＧＷ的英偉達系統。「左手交右手」之間，

英偉達股價刷新高，市值單日增近１７００億美元。



而就在一周多前，「恐龍級」的老牌數據庫公司甲骨文，宣布強勁「雲基礎設施」收入指引

，底氣之一來自據報跟ＯｐｅｎＡＩ簽署的５年３０００億美元雲服務合同，股價單日狂飆

３６％。



兩樁事件合二為一，簡而言之即是甲骨文、英偉達雙雙因ＯｐｅｎＡＩ而預期營收、股價╱

市值雙升，ＯｐｅｎＡＩ則因英偉達而算力、現金雙收。



＊ＯｐｅｎＡＩ謀「數十億」ＧＰＵ＊



市場因此質疑，此產業內部的「資金閉環」，扭曲了市場有關ＧＰＵ、算力的真實需求，就

連擁有ｘＡＩ的馬斯克也對英偉達「一方面在ＡＩ競賽中向ＯｐｅｎＡＩ傾斜，另一方面與其簽

訂購買更多產品協議」表示「關注」 。



不過，ＯｐｅｎＡＩ執行長Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ最新稱，公司長期面臨嚴重算力不足，並

寸步難行，反問未來一兩年，若必須在「徹底攻剋癌症」和「全球免費教育」之間二選一，哪個

更重要？誓言必須擴充更多的算力。



那麼到底要多少算力才足夠？繼７月時曾透露，ＯｐｅｎＡＩ今年底前將上線１００萬顆

ＧＰＵ後，他最新稱，來自英偉達的１０００億美元投資，僅相當於數百萬?ＧＰＵ的規模，「

我們需要的是數十億顆級別，我們距離目標還差三個數量級。」



＊終極槓桿劍指「贏者通吃」＊



除了在美國大幹快上，近日隨特朗普訪英的ＯｐｅｎＡＩ，隨即宣布與英偉達、英國新創企

業Ｎｓｃａｌｅ合作，啟動「Ｓｔａｒｇａｔｅ ＵＫ」計劃，包括明年一季度採購８０００顆

ＧＰＵ（未來擴展至３１０００顆），以確保在英國本地的算力。



而跟Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ反面的馬斯克，亦正為旗下ｘＡＩ全力建設第二座超大型資料中

心Ｃｏｌｏｓｓｕｓ ２，計劃將使用約１００萬顆英偉達ＧＰＵ，同時計劃未來５年內實現相

當於５０００萬顆Ｈ１００的ＡＩ等效算力。



如此雄心勃勃，歸根結底源自以Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ為首的技術精英，押注ＡＩ無所不能

，並將算力視為實現超級智能、攻克絕症、解放勞力、呼風喚雨的終極槓桿。此不僅意味重大商

機，更暗示「贏者通吃」，並注定ＡＩ軍備競賽沒有退路。

