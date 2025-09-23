《中國要聞》今日頭條熱搜榜現不良信息，被北京網信辦約談、警告

《經濟通通訊社２３日專訊》國家網信辦網站今日發文通報，針對今日頭條平台未落實信息

內容管理主體責任，不僅在熱搜榜單主榜呈現不良信息內容，還在落地頁面置頂呈現相關話題，

破壞網絡生態的問題，國家網信辦近日指導北京市網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》

等有關規定，對今日頭條平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施

。



國家網信辦強調，網信部門將持續聚焦破壞網絡生態違法違規突出問題，發揮網絡執法「利

劍」作用，督促網站平台履行主體責任和社會責任，切實維護清朗網絡空



國家網信辦剛於３日前通報針對微博和快手的類似處罰。通報顯示，針對微博平台未落實信

息內容管理主體責任，在熱搜榜單主榜高位呈現大量炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息

內容，破壞網絡生態的問題；針對快手平台未落實信息內容管理主體責任，在熱搜榜單主榜扎堆

呈現炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良信息內容，存在泛娛樂化傾向問題，國家網信辦已指

導北京市網信辦依據有關規定，分別對兩個平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任

人等處置處罰措施。（ｓｌ）

