紅星美凱龍（０１５２８）收到通知，執董車建興獲雲南省監察委…

《經濟通通訊社２３日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）公布，收到
紅星美凱龍控股集團通知，紅星美凱龍控股接到雲南省監察委員會作出的《解除留置通知書》，
執行董事車建興先前被實施的留置措施已經解除。
該集團指，將關注任何有關車建興的進一步資料，並將按照上市規則的要求適時作出進一步
公告。（ｗｈ）
23/09/2025 08:04
