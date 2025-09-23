紅星美凱龍（０１５２８）收到通知，執董車建興獲雲南省監察委…

《經濟通通訊社２３日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）公布，收到

紅星美凱龍控股集團通知，紅星美凱龍控股接到雲南省監察委員會作出的《解除留置通知書》，

執行董事車建興先前被實施的留置措施已經解除。



該集團指，將關注任何有關車建興的進一步資料，並將按照上市規則的要求適時作出進一步

公告。（ｗｈ）

