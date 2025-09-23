馬鞍山鋼鐵（００３２３）減資寶武水務逾５億人幣，持股降至逾…

《經濟通通訊社２３日專訊》馬鞍山鋼鐵（００３２３）（滬：６００８０８）公布，對寶
武水務進行減資約５﹒３８億元人民幣，所持寶武水務股權比例由１４﹒９７７％降至
３﹒１５１％。
該集團指，寶武水務以循環水資產支付減資對價。該集團指，減資是為提升運營效率和效益
，不會對日常經營和財務狀況構成重大影響，可以擁有與生產密切相關的循環水資產，有利於降
低運行成本，提高生產運營的協同性及緊密度，增強生產的穩定性。（ｗｈ）
23/09/2025 08:02
