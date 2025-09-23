深圳高速公路（００５４８）獲股東雲杉資本增持２５３８萬Ｈ股…

《經濟通通訊社２３日專訊》深圳高速公路（００５４８）（滬：６００５４８）公布，於

上周五（１９日）收到股東江蘇雲杉資本管理告知函，告知雲杉資本於７月２５日至上周五期間

以自有資金，通過滬港通以集中競價方式增持２５３８萬股Ｈ股。



該集團指，截至上周五，雲杉資本持有股權由１１％升至１２％。（ｗｈ）

