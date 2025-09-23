《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２３日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２２日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工業富聯 （６０１１３８） ３８０９﹒３７
海光信息 （６８８０４１） ３５８０﹒１３
寒武紀 （６８８２５６） ２６４８﹒３９
中微公司 （６８８０１２） １４５１﹒２９
藥明康德 （６０３２５９） １３６４﹒１３
兆易創新 （６０３９８６） １３４２﹒２０
臥龍電驅 （６００５８０） １２３０﹒５６
貴州茅台 （６００５１９） １１３７﹒２４
瀾起科技 （６８８００８） １１２３﹒６８
北方稀土 （６００１１１） ９６０﹒６２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「深股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中際旭創 （３００３０８） ２６９８﹒２１
寧德時代 （３００７５０） ２６３３﹒１７
勝宏科技 （３００４７６） ２１６８﹒８７
新易盛 （３００５０２） １６９４﹒４３
陽光電源 （３００２７４） １４６９﹒６２
匯川技術 （３００１２４） １２４９﹒６３
北方華創 （００２３７１） １２４７﹒２９
歌爾股份 （００２２４１） １２２９﹒１１
三花智控 （００２０５０） １２２８﹒３６
華工科技 （０００９８８） １１７６﹒４４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（以上數字取小數點後兩個位）
