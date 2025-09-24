《政政經經－石鏡泉》恨死隔籬

《政政經經》今天（２４日）打風，版位暫改動一下，談個恨死隔籬。這個隔籬，是指美股

，人人都話英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）勁，但就不知原來自家也有更勁的。家花不夠野花香？唔

識貨啫。



自去年９月２４日起，一系列政策「組合拳」發布後，Ａ股市場迎來歷史性大漲。如今「

９２４行情」一周年將至，二級市場的情況如何呢？



《金融界》謂：據「東方財富ｃｈｏｉｃｅ」數據，一年以來，創業板指、科創５０、北證

５０、微盤指數４隻股指漲幅超過１００％。



個股方面，股價大漲下萬億市值企業增加至１３家，千億市值俱樂部擴容５５隻股，Ａ股最

新總市值達１０４萬億元人民幣，近一年來增長大約３６萬億元人民幣。



尤為值得一提的是，有千餘隻股股價翻倍，股市賺錢效應明顯。「東方財富ｃｈｏｉｃｅ」

數據顯示，２０２４年９月２４日至２０２５年９月２２日期間，全市場共計１５０８隻股股價

翻倍，而漲幅排在前列的分別為上緯新材（滬：６８８５８５）、＊ＳＴ宇順

（深：００２２８９）、勝宏科技（深：３００４７６），區間漲幅分別為１７３４％、

１１４５％和１０６２％，成為本輪行情中的「漲幅王」。



＊上緯新材炒機械人概念＊



上述「漲幅王」的翻倍密碼是甚麼呢？



上緯新材曾連續１０個交易日２０ＣＭ（編按：指股票日漲跌幅達到２０％）漲停，由智元

機器人擬入主引爆升勢。



回顧上緯新材本次行情，該公司股價在今年７月９日至７月２２日實現１０個「２０ＣＭ」

漲停，７月２８日再度漲停。隨後該股股價在區間震盪，昨日收市報９１﹒７３元人民幣。



市場對上緯新材的瘋狂炒作主要源於智元機器人入主引發的「借殼上市」預期。



消息面上，上緯新材此前公告披露，智元機器人計劃通過協議轉讓和要約收購方式取得上緯

新材６３﹒６２％的股權，交易金額約２１億元人民幣。智元機器人董事長兼ＣＥＯ鄧泰華將成

為上緯新材實際控制人。



智元機器人作為具身智慧領域的獨角獸企業，由「華為天才少年」稚暉君創辦，背後有騰訊

（００７００）、京東（０９６１８）、比亞迪（０１２１１）等巨頭投資。市場普遍預期智元

機器人成為控股股東後，可能會將機器人資產注入，推動上緯新材轉型為人形機器人平台化企業

。



同時，上緯新材主營環氧樹脂等複合材料，市場猜測其產品可應用於機器人關節、外殼等結

構件，游資借「機器人才料」概念推動連續漲停。



＊＊ＳＴ宇順憧憬資產重組＊



＊ＳＴ宇順：２５個交易日出現２２個漲停板創奇跡，３３億元人民幣收購數據中心引爆保

殼預期。



＊ＳＴ宇順自年初以來漲幅驚人，股價累計上漲近１０倍，成為今年僅次於上緯新材的「

１０倍股」。從４月１０日開始的一輪暴漲行情中，該股在２５個交易日裏拿下２２個漲停板，

股價從低位一路飆升，市值從１２﹒７億元暴漲至超過１００億元人民幣。



市場對＊ＳＴ宇順的炒作主要圍繞其重大資產重組預期展開。



＊ＳＴ宇順擬以３３﹒５億元人民幣現金收購中恩雲等三家數據中心公司１００％股權，這

些標的公司共同運營約８０００個機櫃的數據中心項目。這一跨界收購被市場視為公司從傳統液

晶顯示屏製造向高景氣數據中心領域轉型的重要舉措，疊加數字經濟和算力概念熱度，吸引了大

量資金關注。同時，作為ＳＴ股，市場預期此次收購優質資產可能改善公司基本面，觸發保殼邏

輯。



消息面上，＊ＳＴ宇順大股東上海奉望近期完成了對並濟科技的收購。



從後市來看，＊ＳＴ宇順的走勢將很大程度上取決於重組進展。雖然公司通過跨界收購尋求

業務轉型，但「蛇吞象」式的交易結構、高額負債壓力以及標的公司客戶集中度高等風險因素不

容忽視。投資者需要密切關注重組審批進度和公司基本面變化，理性判斷投資價值。



＊勝宏科技綁定頭部客戶＊



勝宏科技：ＡＩ算力＋英偉達獨供，市值一度突破３０００億元人民幣。



從階段性表現看，勝宏科技自４月１０日啟動以來，股價一度大幅拉升，並在２０２５年９

月１６日飆升至３５５元人民幣，市值一度達到３０６２﹒５億元人民幣，昨日收盤報３１４元

人民幣。



市場炒作勝宏科技的核心邏輯在於其深度綁定英偉達等頭部客戶，成為ＡＩ算力產業鏈的關

鍵環節。



據２０２５年９月１２日投資者關係紀錄，勝宏科技ＡＩ算力卡、ＡＩ Ｄａｔａ

Ｃｅｎｔｅｒ ＵＢＢ＆交換機市場份額全球領先，與英偉達、特斯拉（ＵＳ﹒ＴＳＬＡ）、超

微公司（ＵＳ﹒ＡＭＤ）等頭部客戶深度合作，７０層以上高多層板已量產，惠州、泰國、越南

新產能陸續釋放。



展望後市，隨著ＡＩ浪潮持續推進和公司產能擴充預期，勝宏科技有望繼續受益於行業高景

氣度。不過投資者須關注高估值風險和業績兌現情況。投資有風險，入市須謹慎。



你會話一年１０倍咁易買到咩，唔１０倍，一倍兩倍如何，而且不是在Ａ股咁遠（哈，美股

不是更遠？）。中芯國際（００９８１），小米（０１８１０），中國罕王（０３７８８），甚

至全不起眼的盈富基金（０２８００）及不少股票，名單太長不一一盡錄，由２０２５年１月至

今表現叻過英偉達（今年只升約３７％）。為甚麼？因為阿爺在呵護股民的政策已變，連環出拳

去為股民打開股升之途，仲唔捉實，到明年９２４定必仍呻窮了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



