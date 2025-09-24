  • 會員
AH股新聞

24/09/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》恨死隔籬

　　《政政經經》今天（２４日）打風，版位暫改動一下，談個恨死隔籬。這個隔籬，是指美股
，人人都話英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）勁，但就不知原來自家也有更勁的。家花不夠野花香？唔
識貨啫。
　
　　自去年９月２４日起，一系列政策「組合拳」發布後，Ａ股市場迎來歷史性大漲。如今「
９２４行情」一周年將至，二級市場的情況如何呢？
　
　　《金融界》謂：據「東方財富ｃｈｏｉｃｅ」數據，一年以來，創業板指、科創５０、北證
５０、微盤指數４隻股指漲幅超過１００％。
　
　　個股方面，股價大漲下萬億市值企業增加至１３家，千億市值俱樂部擴容５５隻股，Ａ股最
新總市值達１０４萬億元人民幣，近一年來增長大約３６萬億元人民幣。
　
　　尤為值得一提的是，有千餘隻股股價翻倍，股市賺錢效應明顯。「東方財富ｃｈｏｉｃｅ」
數據顯示，２０２４年９月２４日至２０２５年９月２２日期間，全市場共計１５０８隻股股價
翻倍，而漲幅排在前列的分別為上緯新材（滬：６８８５８５）、＊ＳＴ宇順
（深：００２２８９）、勝宏科技（深：３００４７６），區間漲幅分別為１７３４％、
１１４５％和１０６２％，成為本輪行情中的「漲幅王」。
　
＊上緯新材炒機械人概念＊
　
　　上述「漲幅王」的翻倍密碼是甚麼呢？
　
　　上緯新材曾連續１０個交易日２０ＣＭ（編按：指股票日漲跌幅達到２０％）漲停，由智元
機器人擬入主引爆升勢。
　
　　回顧上緯新材本次行情，該公司股價在今年７月９日至７月２２日實現１０個「２０ＣＭ」
漲停，７月２８日再度漲停。隨後該股股價在區間震盪，昨日收市報９１﹒７３元人民幣。
　
　　市場對上緯新材的瘋狂炒作主要源於智元機器人入主引發的「借殼上市」預期。
　
　　消息面上，上緯新材此前公告披露，智元機器人計劃通過協議轉讓和要約收購方式取得上緯
新材６３﹒６２％的股權，交易金額約２１億元人民幣。智元機器人董事長兼ＣＥＯ鄧泰華將成
為上緯新材實際控制人。
　
　　智元機器人作為具身智慧領域的獨角獸企業，由「華為天才少年」稚暉君創辦，背後有騰訊
（００７００）、京東（０９６１８）、比亞迪（０１２１１）等巨頭投資。市場普遍預期智元
機器人成為控股股東後，可能會將機器人資產注入，推動上緯新材轉型為人形機器人平台化企業

　
　　同時，上緯新材主營環氧樹脂等複合材料，市場猜測其產品可應用於機器人關節、外殼等結
構件，游資借「機器人才料」概念推動連續漲停。
　
＊＊ＳＴ宇順憧憬資產重組＊
　
　　＊ＳＴ宇順：２５個交易日出現２２個漲停板創奇跡，３３億元人民幣收購數據中心引爆保
殼預期。
　
　　＊ＳＴ宇順自年初以來漲幅驚人，股價累計上漲近１０倍，成為今年僅次於上緯新材的「
１０倍股」。從４月１０日開始的一輪暴漲行情中，該股在２５個交易日裏拿下２２個漲停板，
股價從低位一路飆升，市值從１２﹒７億元暴漲至超過１００億元人民幣。
　
　　市場對＊ＳＴ宇順的炒作主要圍繞其重大資產重組預期展開。
　
　　＊ＳＴ宇順擬以３３﹒５億元人民幣現金收購中恩雲等三家數據中心公司１００％股權，這
些標的公司共同運營約８０００個機櫃的數據中心項目。這一跨界收購被市場視為公司從傳統液
晶顯示屏製造向高景氣數據中心領域轉型的重要舉措，疊加數字經濟和算力概念熱度，吸引了大
量資金關注。同時，作為ＳＴ股，市場預期此次收購優質資產可能改善公司基本面，觸發保殼邏
輯。
　
　　消息面上，＊ＳＴ宇順大股東上海奉望近期完成了對並濟科技的收購。
　
　　從後市來看，＊ＳＴ宇順的走勢將很大程度上取決於重組進展。雖然公司通過跨界收購尋求
業務轉型，但「蛇吞象」式的交易結構、高額負債壓力以及標的公司客戶集中度高等風險因素不
容忽視。投資者需要密切關注重組審批進度和公司基本面變化，理性判斷投資價值。
　
＊勝宏科技綁定頭部客戶＊
　
　　勝宏科技：ＡＩ算力＋英偉達獨供，市值一度突破３０００億元人民幣。
　
　　從階段性表現看，勝宏科技自４月１０日啟動以來，股價一度大幅拉升，並在２０２５年９
月１６日飆升至３５５元人民幣，市值一度達到３０６２﹒５億元人民幣，昨日收盤報３１４元
人民幣。
　
　　市場炒作勝宏科技的核心邏輯在於其深度綁定英偉達等頭部客戶，成為ＡＩ算力產業鏈的關
鍵環節。
　
　　據２０２５年９月１２日投資者關係紀錄，勝宏科技ＡＩ算力卡、ＡＩ　Ｄａｔａ　
Ｃｅｎｔｅｒ　ＵＢＢ＆交換機市場份額全球領先，與英偉達、特斯拉（ＵＳ﹒ＴＳＬＡ）、超
微公司（ＵＳ﹒ＡＭＤ）等頭部客戶深度合作，７０層以上高多層板已量產，惠州、泰國、越南
新產能陸續釋放。
　
　　展望後市，隨著ＡＩ浪潮持續推進和公司產能擴充預期，勝宏科技有望繼續受益於行業高景
氣度。不過投資者須關注高估值風險和業績兌現情況。投資有風險，入市須謹慎。
　
　　你會話一年１０倍咁易買到咩，唔１０倍，一倍兩倍如何，而且不是在Ａ股咁遠（哈，美股
不是更遠？）。中芯國際（００９８１），小米（０１８１０），中國罕王（０３７８８），甚
至全不起眼的盈富基金（０２８００）及不少股票，名單太長不一一盡錄，由２０２５年１月至
今表現叻過英偉達（今年只升約３７％）。為甚麼？因為阿爺在呵護股民的政策已變，連環出拳
去為股民打開股升之途，仲唔捉實，到明年９２４定必仍呻窮了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

