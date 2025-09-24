  • 會員
說說心理話
AH股新聞

24/09/2025 11:48

中國不再尋求ＷＴＯ特殊待遇，商務部：維護多邊貿易體制的重要…

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國國務院總理李強２３日在紐約聯合國總部出席由中方主辦
的「全球發展倡議」高級別會議時宣布，中國作為負責任的發展中大國，在世界貿易組織
（ＷＴＯ）當前和未來談判中，將不尋求新的特殊和差別待遇。
　
　　商務部今日召開新聞吹風會介紹相關情況。商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，
這是中方著眼國際、國內兩個大局，對外作出的重要立場宣誓；是中方堅定維護多邊貿易體制，
積極落實全球發展倡議和全球治理方面的重要舉措，必將為促進全球貿易投資自由化、便利化注
入強心劑，必將為推進全球經濟治理體系改革進程注入正能量。
　
＊中國仍是最大的發展中國家，永遠和發展中國家站在一起＊
　
　　李成鋼並指，「需要強調的是，中國仍然是世界上最大的發展中國家，中國發展中國家的地
位和身份沒有改變」。中國始終是「全球南方」的一員，永遠和發展中國家站在一起。中方將一
如既往維護多邊貿易體制，全面深入參與世貿組織改革和國際經貿規則調整。中方將堅定地與廣
大發展中成員站在一起，將發展置於世貿組織改革進程中心位置，推動世貿組織達成更多發展導
向型成果，推動全球經濟治理體系朝著更加公正合理的方向發展。
　
＊外電：消除了與美國的爭議，就ＷＴＯ改革掃除障礙＊
　
　　據外電報道，此前美國曾表示，除非中國和其他主要經濟體放棄開發中國家的特殊及差別待
遇（ＳＤＴ），否則世貿組織不可能進行有意義的改革。美國認為，ＳＤＴ賦予開發中國家不公
平的優勢。因此，中國不再尋求世貿組織下的發展中國家特殊待遇，「這就消除了與美國的一項
爭議，從而為兩國就ＷＴＯ改革達成一致掃除了一個障礙」。
　
　　ＷＴＯ總幹事伊維拉（Ｎｇｏｚｉ　Ｏｋｏｎｊｏ－Ｉｗｅａｌａ）在Ｘ平台表示，「這是
多年奮鬥的成果，我要稱讚中國在這個問題上的帶頭作用」，稱非常感謝中國國家主席習近平、
國務院總理李強、商務部部長王文濤以及全體中國團隊為這項進展所做的貢獻，「我要為中國領
導層在這個問題上給予掌聲」。（ｅｗ，ｓｌ）
　

