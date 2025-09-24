  • 會員
AH股新聞

24/09/2025 17:39

《滬╱深股通》立訊精密為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工業富聯　（６０１１３８）　　２７３０﹒０１
　　海光信息　（６８８０４１）　　２３３２﹒１５
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　１８４４﹒２５
　　兆易創新　（６０３９８６）　　１７８２﹒０７
　　瀾起科技　（６８８００８）　　１２７３﹒７８
　　豪威集團　（６０３５０１）　　１２４７﹒４８
　　貴州茅台　（６００５１９）　　１２４４﹒５９
　　華友鈷業　（６０３７９９）　　１２３４﹒９６
　　藥明康德　（６０３２５９）　　１０５５﹒０５
　　中微公司　（６８８０１２）　　１０３５﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　立訊精密　（００２４７５）　　５７８７﹒３７
　　寧德時代　（３００７５０）　　３８０７﹒００
　　陽光電源　（３００２７４）　　２５９０﹒００
　　中際旭創　（３００３０８）　　２４５０﹒３２
　　北方華創　（００２３７１）　　２０７６﹒１５
　　和而泰　　（００２４０２）　　１７６１﹒６２
　　勝宏科技　（３００４７６）　　１７２６﹒８７
　　新易盛　　（３００５０２）　　１５２６﹒４１
　　長川科技　（３００６０４）　　１４０２﹒２９
　　東方財富　（３０００５９）　　１３５３﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

